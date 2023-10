7 cidades da Estrada Real para conhecer

Estrada Real é uma rota turística perfeita para os amantes da história e da natureza (Imagem: Fagner Martins | Shutterstock) - Portal EdiCase

A Estrada Real é uma rota turística fascinante e histórica no Brasil, que remonta aos tempos coloniais. Estendendo-se por cerca de 1.630 quilômetros, ela percorre os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, revelando um verdadeiro tesouro de patrimônio cultural e natural. Ela foi inicialmente concebida como um caminho para o transporte do ouro extraído das minas de Minas Gerais até os portos do Rio de Janeiro, para posterior envio à metrópole portuguesa. Hoje, essa rota oferece aos viajantes a oportunidade de explorar encantadoras cidades coloniais, paisagens deslumbrantes, fazendas históricas e uma rica cultura local. Um mochileiro na Estrada Real Disponível gratuitamente no YouTube, o documentário "Um mochileiro na Estrada Real", por exemplo, nos convida a conhecer o interior de Minas Gerais na perspectiva do peregrino Richard Oliveira, durante uma caminhada de 38 dias, um total de 726 km percorrido, enquanto aprendemos um pouco sobre a história e cultura do estado.

“Amo o interior, principalmente o de Minas Gerais, sendo um lugar que quero explorar mais. As estradas muitas vezes são difíceis, principalmente para quem se propõe a conhecer a pé, entretanto, revelam povoados charmosos com muita história, cultura e hospitalidade, o que torna essa experiência inesquecível […]”, afirma Richard Oliveira, produtor de conteúdo do canal ‘Vida de Mochila’, do YouTube. Cidades para conhecer A seguir, Richard Oliveira, apresenta cidades “pérolas” da Estrada Real que não podemos deixar de visitar! Congonhas tem diversos casarões coloniais (Imagem: Luis War | Shutterstock) 1. Congonhas (MG) É uma cidade que respira história e religiosidade. Entre seus charmes, destaca-se o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, Patrimônio Mundial da UNESCO, que abriga os famosos “Doze Profetas” de Aleijadinho – importante escultor, entalhador e arquiteto do período colonial brasileiro. Além disso, seu centro histórico dispõe de casarões coloniais bem preservados e igrejas barrocas que refletem a riqueza cultural e artística. 2. Carrancas (MG) Conhecida por suas inúmeras cachoeiras de águas cristalinas, trilhas desafiadoras e formações rochosas impressionantes, a cidade oferece um cenário perfeito para atividades ao ar livre. Os visitantes podem explorar as grutas, como a Gruta da Fumaça, ou se refrescar nas diversas quedas d’água, como a Cachoeira da Zilda e a Cachoeira da Esmeralda. Suas ruas de paralelepípedos e a hospitalidade de seus habitantes dá para Carrancas um charme especial. 3. Itamonte (MG) Já quase chegando ao Rio de Janeiro, a cidade é cercada por montanhas, cachoeiras, paisagens deslumbrantes – como a de Araucária, no Pico das Agulhas Negras, de tirar fôlego – e trilhas, oferecendo uma atmosfera pacífica e aconchegante.

Campos de lavanda são destaque de Cunha (Imagem: Maria | AdobeStock) 4. Cunha (SP) Rodeada pelos campos de lavanda, a paisagem se torna ainda mais especial com a presença do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Conhecida por sua rica cena artística, a cidade abriga inúmeros ateliês de cerâmica e escultura, atraindo artistas e apreciadores da arte de todo o país. Os visitantes podem explorar as trilhas da região, relaxar em suas pousadas charmosas, e desfrutar da culinária local, que inclui pratos típicos como a truta defumada. 5. Milho Verde (MG) Conhecida por ilustrar a capa do disco do cantor Milton Nascimento, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, símbolo da cidade, também se sobressai por suas festas tradicionais e autêntica comida mineira. Suas trilhas e cachoeiras são perfeitas para aqueles que amam uma aventura na natureza.