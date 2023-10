4 receitas de sobremesas low carb

Em um recipiente, peneire as gemas de ovo. Adicione o restante dos ingredientes e misture bem. Reserve. Unte formas para quindim com óleo de coco e distribua a massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média, em banho-maria, por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Existem opções de sobremesas para os mais variados paladares, inclusive para quem segue uma alimentação com pouco carboidrato (também conhecida como ‘low carb’). Por colaborar com o emagrecimento, diversas pessoas têm aderido a esse método. Pensando nisso, separamos 4 receitas de sobremesas deliciosas para você preparar e se manter na dieta. Confira!

O dia 9 de outubro é uma data especialmente doce no calendário gastronômico, pois é quando celebramos o Dia da Sobremesa. Este é um dia dedicado a homenagear e apreciar aquelas deliciosas criações culinárias que encerram uma refeição com um toque de doçura e prazer.

Sorvete de morango

Ingredientes

1 bandeja de morangos congelados

1 lata de creme de leite

Folhas de hortelã picadas a gosto

Modo de preparo

Coloque o creme de leite no congelador por 1 hora. Em seguida, coloque os morangos, o creme de leite e as folhas de hortelã no liquidificador e bata até formar uma mistura homogênea. Após, distribua em taças, decore com folhas de hortelã e sirva em seguida.

Brownie com nozes (Imagem: Lynne Ann Mitchell | Shutterstock)

Brownie com nozes

Ingredientes

2 xícaras de chá de chocolate amargo

100 g de óleo de coco

3 ovos

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de cacau em pó​

1 colher de chá de essência de baunilha

2 colheres de sopa de adoçante

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1 pitada de sal

Água para cozinhar

Óleo de coco para untar

Nozes picadas para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, derreta o chocolate e o óleo de coco em banho-maria. Em um recipiente, bata bem os ovos, adicione o chocolate derretido e misture. Coloque o restante dos ingredientes, misture e reserve. Unte uma assadeira com óleo de coco e disponha a massa. Espalhe a massa com a ajuda de uma espátula e leve ao forno preaquecido em 200°C por 20 minutos. Retire do forno, espere esfriar, decore com os pedaços de nozes e sirva em seguida.

Crepe de chocolate

Ingredientes

Massa

1 ovo

1 colher de sopa de farinha de amendoim

1 colher de sopa de coco ralado

1 colher de sopa de canela em pó

Óleo de coco para fritar

Recheio

50 g de chocolate amargo​

2 colheres de sopa de creme de leite

4 morangos picados

Modo de preparo

Massa