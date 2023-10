4 dicas para cuidar da saúde mental durante a preparação para o Enem

A saúde mental desempenha um papel fundamental no rendimento dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com Miriam Sales, Coordenadora Pedagógica da Mind Lab, a cobrança excessiva e uma rotina de estudo desequilibrada podem impactar negativamente o desempenho dos vestibulandos.

Cuidado com o estresse durante a preparação

A pressão para obter um bom resultado nas provas pode levar os estudantes a enfrentarem ansiedade e estresse, comprometendo a qualidade de vida deles. “Alguns “sintomas” que podem indicar estresse e ansiedade com o Enem são: falta de motivação, perda de sono e dificuldade de concentração. Esses são comportamentos que merecem atenção”, comenta a especialista. Pensando nisso, Miriam elenca dicas de como preservar a saúde mental na reta final da preparação. Confira!

1. Estabeleça uma rotina saudável

Procure equilibrar a rotina de estudos com momentos de lazer, descanso e interação social. Miriam Sales ressalta a importância de criar uma rotina que inclua atividades físicas, relacionamentos saudáveis e momentos de diversão. Investir no cuidado com a saúde mental durante esse período facilita o processo de autorregulação emocional, autoconhecimento e tomada de decisões.