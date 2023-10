9 atrações para aproveitar com as crianças em Gramado e Canela

Inaugurado em junho de 2021, o Acquamotion é o único parque aquático coberto e temático do Brasil. Suas águas termais, naturalmente aquecidas, e o ambiente climatizado garantem diversão para toda a família o ano inteiro, mesmo durante o inverno de Gramado. O empreendimento conta com sete piscinas temáticas aquecidas, três delas ao ar livre, sendo uma de borda infinita.

Com uma ampla variedade de hospedagens e serviços, a região também apresenta uma das melhores estruturas turísticas do país. Para aproveitar tudo isso, listamos, a seguir, 10 atrações locais que vão levar diversão e entretenimento para todas as idades. Parque aquático e de neve, experiência gastronômica, espetáculos natalinos e até um atrativo único no mundo estão entre as opções. Confira!

Além disso, o parque tem piscinas no ambiente interno climatizado, incluindo uma de ondas, uma com opções de jatos de água massageadores e um bar molhado. Há atrações para todas as idades, entre elas dois imensos toboáguas e dois espaços infantis que contam com equipes de monitores. Por todos os ambientes, os visitantes podem conhecer a história de Ales — o guardião do Globo do tempo — e seus irmãos, Floris, Veron, Ottoz e Frido — os guardiões das estações do ano.

2. Snowland

É o primeiro parque temático indoor com neve de verdade do país. As instalações são divididas entre duas estruturas, a área nevada e os demais espaços do parque. Na primeira, uma montanha de neve de 120 metros de extensão apresenta o Tubing (descida em boia) e o Ice Motion (descida em boia em um túnel de 90 m), um castelo de gelo com três tubings infantis e pista para aulas e prática esportiva na neve, além da Vila da Neve, um espaço com floquinhos caindo o dia todo.

Para a entrada no ambiente nevado, o parque disponibiliza roupas impermeáveis, pois a temperatura é realmente baixa, por volta de -5°C. O complexo conta ainda com uma pista de patinação no gelo, lojas, praça de alimentação e uma área kids, com brinquedos específicos para os pequenos, fora do espaço dedicado à neve.

3. Vila da Mônica

A Vila da Mônica abriu as portas para o público em Gramado, no Rio Grande do Sul. Os ingressos estão à venda no site. Crianças com deficiência têm acesso gratuito. Moradores da Região das Hortênsias (Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Picada Café e São Francisco de Paula) terão valores diferenciados na bilheteria do Parque.

São mais de 30 atrações tematizadas com os personagens de Maurício de Souza, além de um mundo mágico de brincadeiras para toda a família, como roda-gigante, carrossel, trenzinho e até um megabalão do Bidu In Door. O parque fica numa área superarborizada, rodeada de araucárias centenárias e muito verde.

4. Parque Terra Mágica Florybal