3 receitas leves com peixe para começar a semana

O peixe é uma excelente fonte de proteína magra, essencial para a construção e reparo de tecidos. Além disso, é rico em ômega 3, conhecido por promover a saúde cardiovascular, reduzindo os níveis de colesterol e a pressão arterial. Esses nutrientes também desempenham um papel crucial no desenvolvimento e na função cerebral, melhorando a cognição e prevenindo doenças neurodegenerativas. Dessa forma, as refeições com peixes são excelentes para quem deseja começar a semana de maneira leve. Por isso, selecionamos 3 opções deliciosas para você preparar em casa.

Hambúrguer de salmão

Ingredientes

300 g de salmão

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 dente de alho amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite

Modo de preparo

Corte o salmão em pedaços pequenos e bata no liquidificador até que ele fique bem triturado. Em seguida, coloque o peixe em um recipiente e tempere com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Acrescente a farinha de aveia aos poucos e misture até obter uma massa homogênea.

Modele no formato de hambúrguer e leve ao congelador por 15 minutos. Após esse período, retire o hambúrguer do congelador. Em uma frigideira com azeite, grelhe-o, virando-o até que os dois lados dourem por igual. Desligue o fogo e sirva a seguir.