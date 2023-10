12 dicas para vencer a preguiça e sair de bicicleta

3. Escolha um horário

Você precisa ser bem específico. Marque uma hora para sair de casa e seja pontual consigo.

4. Comece de leve

Não pegue pesado, é sério! Se você tem problemas com a preguiça, começar com tudo pode ser pior. É melhor ser realista. Vá devagar, com treinos curtinhos, para ir se acostumando. Aumente a distância e o tempo com o passar dos dias. Quando perceber, terá gostado! Aí você pode pegar pesado, sem problemas.

Andar de bicicleta melhora a qualidade de vida, e você pode praticar em qualquer horário (Imagem: MilanMarkovic78 | Shutterstock)

5. Encaixe os exercícios na sua rotina

Olhe sua rotina e tente encaixar o exercício no melhor momento. Odeia, mas odeia acordar cedo? Então, não marque de sair às 6 horas da manhã. Talvez você pense que deve começar assim, mas isso pode ter um efeito contrário. Tente outro horário, no qual você já está mais desperto e disposto. Que tal iniciar às tardinhas? Depois que você se acostumar com o exercício, ficará mais fácil mudar os horários também.

6. Divirta-se

Torne a atividade mais legal ouvindo suas músicas preferidas, comprando uma roupa de ciclismo legal, usando meias divertidas. A atividade física precisa ser uma parte feliz do seu dia, afinal de contas ela é extremamente benéfica. Então, faça o que quiser para tomá-la leve.