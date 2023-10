Veja como utilizar a inteligência emocional nas relações interpessoais

A inteligência emocional ajuda a lidar com as complexidades da convivência (Imagem: fizkes | Shutterstock) - Portal EdiCase

A inteligência emocional é a capacidade de compreender e gerenciar suas próprias emoções, bem como as emoções dos outros. É uma habilidade importante para todos os aspectos da vida, incluindo relacionamentos, trabalho e escola. No século 21, a convivência humana tornou-se cada vez mais complexa. Estamos constantemente expostos a diferentes culturas, perspectivas e pontos de vista. Isso pode levar a conflitos e mal-entendidos. O autor Robert Sapolski escreveu uma analogia entre as zebras e os seres humanos. As zebras, ao sentirem a proximidade de um leão, correm e fogem. Mas, se uma delas for a presa do leão, as zebras voltam a se alimentar naturalmente, pois sabem que o caçador está alimentado e provavelmente deitado fazendo a digestão.

Essa analogia é usada para ilustrar a importância de saber lidar com as emoções. Os seres humanos também precisam saber como lidar com o estresse e as frustrações da vida cotidiana. A inteligência emocional nos ajuda a fazer isso de forma saudável e eficaz. Diferença entre emoções e sentimentos As emoções são padrões de percepções sensoriais desencadeadas por estímulos internos ou externos. Elas são acompanhadas de mudanças fisiológicas, como alterações na frequência cardíaca, respiração e pressão arterial. No caso do medo, por exemplo, o coração dispara em resposta à liberação de hormônios como o cortisol e a adrenalina. Esses hormônios preparam o corpo para uma resposta de luta ou fuga. No caso do enjoo, o odor desagradável estimula o cérebro a liberar substâncias que provocam náuseas. Os sentimentos, por outro lado, são experiências subjetivas que são influenciadas por fatores pessoais, como nossas crenças, valores e experiências. Eles podem ser positivos ou negativos, e podem ser expressos de diferentes maneiras. No caso da raiva, por exemplo, uma pessoa pode expressá-la gritando, ameaçando, chorando ou fugindo. A maneira como ele é expressa depende de fatores como a personalidade da pessoa, a situação que desencadeou a raiva e as expectativas sociais. Portanto, podemos dizer que as emoções são o que sentimos, enquanto os sentimentos são como sentimos. As emoções são universais, enquanto os sentimentos são únicos para cada pessoa.

Pilares da inteligência emocional A inteligência emocional é a capacidade de compreender e gerenciar suas próprias emoções, bem como as emoções dos outros. Daniel Goleman, neurocientista, nos apresenta os quatro pilares da inteligência emocional: Autoconhecimento: Saber o que você está sentindo e como isso afeta você.

Saber o que você está sentindo e como isso afeta você. Autogestão: Ser capaz de regular suas emoções e comportamentos.

Ser capaz de regular suas emoções e comportamentos. Consciência social: Ser capaz de compreender as emoções dos outros.

Ser capaz de compreender as emoções dos outros. Habilidades de relacionamento: Ser capaz de construir e manter relacionamentos positivos. A inteligência emocional pode ser usada em todos os tipos de relações (Imagem: fizkes | Shutterstock) Utilizando a inteligência emocional Como a inteligência emocional pode nos ajudar a lidar com as complexidades da convivência no século 21?

Na compreensão de diferenças culturais: ajuda a entender como as pessoas de diferentes culturas podem expressar suas emoções de maneiras diferentes.

ajuda a entender como as pessoas de diferentes culturas podem expressar suas emoções de maneiras diferentes. Na resolução de conflitos: ajuda a entender o ponto de vista da outra pessoa e a encontrar soluções mutuamente aceitáveis.

ajuda a entender o ponto de vista da outra pessoa e a encontrar soluções mutuamente aceitáveis. Na construção de relacionamentos: ajuda a conectar-nos com os outros de forma profunda e significativa. No trabalho: Para lidar com o estresse: pode ajudar a identificar e gerenciar o estresse de forma eficaz. Isso pode incluir técnicas como respiração profunda, meditação ou exercício físico.

pode ajudar a entender o ponto de vista da outra pessoa e encontrar soluções mutuamente aceitáveis. Para construir relacionamentos: pode ajudar a se conectar com os outros de forma profunda e significativa. No relacionamento: Para melhorar a comunicação: pode ajudar a expressar emoções de forma clara e assertiva, e a ouvir e entender as emoções do outro.

pode ajudar a compreender o ponto de vista do outro e encontrar soluções mutuamente aceitáveis. Para construir intimidade: pode ajudar a se conectar com o outro em um nível mais profundo. Na vida pessoal: Para lidar com emoções negativas: pode ajudar a identificar e gerenciar emoções negativas como raiva, tristeza ou ansiedade.

pode ajudar a identificar e gerenciar emoções negativas como raiva, tristeza ou ansiedade. Para tomar decisões: pode ajudar a tomar decisões mais acertadas levando em consideração seus sentimentos e os sentimentos dos outros.

pode ajudar a tomar decisões mais acertadas levando em consideração seus sentimentos e os sentimentos dos outros. Para lidar com mudanças: pode ajudar a lidar com mudanças de forma mais eficaz. Usando a inteligência emocional no cotidiano Aqui estão alguns exemplos específicos de como a inteligência emocional pode ser usada em situações cotidianas: Imagine que você está atrasado para um compromisso importante. Você pode usar sua inteligência emocional para: Identificar que você está se sentindo ansioso ou estressado.

Respirar fundo e se acalmar.

Planejar uma estratégia para chegar ao seu destino a tempo.

Avisar a pessoa com quem você tem o compromisso de que você está atrasado. Imagine que você está em um conflito com um colega de trabalho. Você pode usar sua inteligência emocional para: