3 sucos funcionais para melhorar saúde do corpo

Aprenda a preparar receitas que auxiliam no tratamento de problemas de saúde

Além de refrescantes e saborosos, os sucos naturais também podem ajudar a melhorar a saúde do corpo e auxiliar no processo de emagrecimento. Isso porque eles oferecem uma série de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo. Por isso, confira abaixo algumas receitas funcionais para incluir na dieta.

Suco anti-inflamatório

O gengibre possui propriedades analgésicas e anti-inflamatórias que ajudam a aliviar a dor de cabeça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ingredientes

1 copo de suco de laranja natural

natural 1 colher de chá de gengibre moído

Modo de preparo

Em um copo, misture o suco de laranja e o gengibre moído. Sirva em seguida.