Entenda como o sobrepeso pode causar dores no joelho

Médicos explicam como o controle do peso pode beneficiar as articulações

O ortopedista Dr. Marcos Cortelazo, especialista em joelho e traumatologia esportiva e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), concorda: a obesidade e o sobrepeso são apontados como grandes causas do desgaste e degeneração das articulações, por causar um trauma repetitivo no joelho por conta da “sobrecarga”.

O tamanho das células de gordura está diretamente ligado à intensidade da inflamação no corpo. A Dra. Deborah Beranger, endocrinologista com pós-graduação em Endocrinologia e Metabologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ) e especialização em Obesidade pela Harvard Medical School, enfatiza esse ponto aos seus pacientes.

“Mas não é só essa explicação para a obesidade ser maléfica para as articulações: um estudo publicado na revista Clinical and Translational Medicine descobriu que ela muda o ambiente dentro das articulações das pessoas, promovendo condições pró-inflamatórias que pioram a artrite. Os pesquisadores descobriram que células específicas no tecido de revestimento articular (sinóvia) de pacientes com osteoartrite estão sendo alteradas devido a fatores associados à obesidade”, explica o ortopedista.

A Organização Mundial da Saúde tem alertado que a prevalência de obesidade triplicou em todo o mundo desde 1975. No Brasil, a doença crônica afeta quase 1/4 da população, mas o sobrepeso acomete quase seis em cada 10 brasileiros. “Isso significa predizer que teremos uma ‘epidemia’ ainda maior de artrose nos joelhos”, diz o Dr. Marcos Cortelazo.

Causas das dores no joelho

A causa da dor nos joelhos por excesso de peso corporal é bem estabelecida na literatura científica. “O tecido adiposo que foi metabolicamente alterado pela obesidade libera proteínas chamadas citocinas e adipocinas, que são conhecidas por promover a inflamação em todo o corpo. Esse estudo mostrou que a obesidade também altera o ambiente dentro da própria articulação, deixando as células na articulação vulneráveis a serem ‘transformadas’ naquelas que promovem a inflamação”, acrescenta o especialista.

“Assim, a obesidade poderia promover o tipo de inflamação destrutiva nas articulações que vai muito além do esperado pelo desgaste, pois acontece mesmo em articulações que não suportam peso, como as mãos”, diz o Dr. Marcos Cortelazo.

Remédios podem auxiliar no emagrecimento quando prescritos por médicos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Caminhos para um emagrecimento saudável

As técnicas para emagrecimento para paciente acima do peso e com dores no joelho podem ser adaptadas. “Quando o sobrepeso inviabiliza o paciente a praticar atividade física no caso de grande sobrecarga osteoarticular, o tratamento do excesso de peso deve se iniciar com uma mudança alimentar, muitas vezes com ajuda de medicamentos”, explica a Dra. Deborah Beranger.