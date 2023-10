5 dicas para diminuir os efeitos das alergias na primavera

A primavera chegou para deixar os dias mais coloridos com o desabrochar das flores. Porém, para muitos de nós, a estação traz também muitas alergias – comuns por causa do aumento de pólen no ar, que aumenta em quase 10 vezes mais do que em outras estações. Isso porque o pólen de flores e gramíneas, que é carregado pelo vento pode causar irritação nas mucosas nasais e na garganta e causar crises de asma e rinite. Além disso, também geram irritações nos olhos, que podem desencadear conjuntivite.

Mudanças climáticas podem piorar alergias

É importante destacar que esse ano temos um adicional causado por um fenômeno climático, o El Niño — caracterizado pelo aquecimento anormal das águas, aumento da umidade e temperaturas mais elevadas — que também auxilia na criação de um ambiente propício para doenças.

“Durante esse período, os hospitais e clínicas costumam receber um maior contingente de pacientes com relato desses sintomas, além de alergias e coceiras em algumas regiões do corpo. É muito importante fazer a lavagem de mãos de forma constante, evitar a exposição a alérgenos como poeira, pelos e outros produtos que possam gerar um gatilho para o aparecimento dos sintomas”, explica a Dra. Karina Santos, médica de família da Sami (Assistência médica).