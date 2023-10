Entenda a importância da psicoterapia durante o tratamento do câncer de mama

O mês de outubro é marcado pela campanha de conscientização sobre o câncer de mama, visando alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e o diagnóstico precoce. De acordo com a Cancer Country Profile de 2020, da Organização Mundial de Saúde (OMS), esse tipo de tumor está entre os tipos da doença com mais incidência no Brasil. E o número de casos novos deve saltar de 85 mil, em 2018, para 133 mil em 2040.

Efeitos do diagnóstico para a saúde mental

Segundo Ana Streit, um diagnóstico de câncer de mama gera muitas reações, assim como pode gerar efeitos traumáticos, para além da própria enfermidade em si. Em alguns casos, a mulher se depara com a possibilidade de perder um seio, de se desconectar de sua feminilidade e enfrentar a baixa autoestima.

“A doença pode trazer muito sofrimento, ansiedade, angústia e também vários estigmas que estão aí com o próprio tratamento da doença e as possíveis repercussões dela — por isso a importância da psicoterapia, como um espaço onde você pode trabalhar o resgate da sua autoestima, o bem-estar emocional, atenuação significativa de quadros depressivos, entre outras questões”, diz.

Psicoterapia ajuda as mulheres no processo de aceitação, convívio e superação da doença (Imagem: Wavebreakmedia | Shutterstock)

Tratamento psicológico para toda a família

O trabalho dos psicólogos é importante no tratamento do câncer de mama, em função de ser uma atuação que pode dar suporte ao paciente e, também, a seus familiares. Ana Streit pontua que o diagnóstico chega gerando sofrimento para filhos, marido ou parceira — para a família, como um todo, que lida com os medos que envolvem a doença.

Nesse sentido, a psicoterapia entra como uma ferramenta de auxílio para todos, que aprendem como ajudar no tratamento, manter o bem-estar da família e ter resiliência para lidar com os altos e baixos do processo.

Benefícios do acompanhamento para as pacientes

Há estudos, a psicóloga ressalta, que comprovam que as pacientes com câncer de mama em atendimento psicológico têm mais adesão ao tratamento e conseguem reduzir distúrbios emocionais.