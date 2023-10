Veja como ter sucesso revendendo produtos na internet

Pequenas empreendedoras podem usar a internet para vender mais (Imagem: bluedog studio | Shutterstock) - Portal EdiCase

Em nosso país, a figura da ‘sacoleira’, sempre foi uma presença marcante no comércio informal. Antigamente era comum essas mulheres visitarem a casa das clientes para levar os seus produtos, costume que ficou para trás com a popularização da internet e das redes sociais. As empreendedoras se adaptaram aos novos tempos e o período de pandemia acelerou essa mudança que já estava em curso. Hoje, elas estão ganhando muito em eficiência com o auxílio da web. Na montagem do estoque, por exemplo, o acesso a fornecedores é facilitado, é possível fechar negócios com comerciantes de cidades distantes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Crescimento das vendas e dos negócios O resultado é a expansão das vendas e dos negócios que atingem cada vez mais consumidores. Segundo dados recentes da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), existem cerca de 3,5 milhões de sacoleiras no Brasil.

Em 2022 foram comercializados produtos e serviços por venda direta por aqui, gerando um volume de negócios de R$ 45 bilhões. Quase 20% das vendas correspondem à categoria de roupas e acessórios, com destaque para o comércio de joias e semijoias. As joias personalizadas são uma forte tendência e ótima opção de investimento para as sacoleiras. Há um baixo custo envolvido no processo, já que o cliente costuma deixar um valor de entrada, dinheiro suficiente para custear a compra do item. Utilize as redes sociais Quando falamos de vendas online, a principal ferramenta utilizada pelas sacoleiras digitais é o WhatsApp, que permite um contato mais próximo entre vendedor/consumidor. Por meio do aplicativo de mensagens instantâneas é feito o envio de fotos dos itens e a comunicação por áudio, vídeo e por texto. No entanto, para divulgar produtos, as redes sociais são o veículo mais importante, pois muitas das pequenas empreendedoras não possuem site próprio. Plataformas de vídeos curtos como o TikTok e o Instagram têm se destacado. A presença nas redes sociais possibilita mais visibilidade aos produtos (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock) Como se conectar com o público O ideal é que a vendedora tenha uma presença ativa nessas redes e exponha os seus itens de forma criativa e divertida, participando de trends e outros virais de conteúdo. A sacoleira que pretende ter êxito com as vendas online precisa entender que a rede social é composta de pessoas que se conectam com outras pessoas.

Não estamos apenas em busca de fotos e artes digitais, queremos ver outros rostos por meio dos vídeos. É crucial gravar a própria imagem para gerar uma conexão real com o público, a aparência não é o que importa, mas o engajamento gerado. Tenha estoque sempre disponível Para finalizar, na venda direta, a sacoleira precisa aprender que ter estoque disponível é imprescindível. A vendedora autônoma é uma ótima opção em datas festivas, como aniversários, Dia das Mães, Natal, entre outras. Muitas vezes, é ela quem vai socorrer o cliente que compra o presente de última hora. Ao trabalhar com disponibilidade de produtos no estoque, a comerciante fideliza os consumidores atrasados. Ferramentas online que podem ajudar são o Instagram e o WhatsApp Business, transformar ambos em catálogos digitais é uma excelente forma de facilitar a busca do cliente pelos itens à venda.