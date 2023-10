Entenda como funciona a dieta detox e aprenda a fazer corretamente

A dieta detox é um processo de detoxificação que promove estímulos das funções do fígado, intestino e rim. Ela ajuda a eliminar produtos tóxicos do corpo por meio do suor, da urina e das fezes. “Os objetivos da dieta são a identificação, a eliminação e a redução de toxinas (antinutrientes), a modulação do paladar e a recuperação da atividade funcional do organismo, corrigindo funções digestivas e a permeabilidade alterada do intestino”, explica a nutricionista funcional Helouse Odebrecht.

Como funciona a dieta detox?

A dieta age eliminando alimentos e produtos agressivos ou tóxicos do organismo. Nesse caso, Helouse Odebrecht afirma que as melhores opções alimentares para seguir esse método são aquelas naturais, baseadas no princípio da boa nutrição e que contêm frutas, verduras e alimentos ricos em fibras, vitaminas e minerais.

Recomendações importantes

A detoxificação ocorre em todas as partes do corpo, com destaque para fígado, intestino e rins, porém envolve também pulmões, epitélio nasal, cérebro, células imunológicas, pele, entre outros órgãos e regiões.