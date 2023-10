8 dicas para fazer a reeducação alimentar corretamente

Reeducação alimentar aumenta a saúde e o bem-estar do corpo (Imagem: Luis Molinero | Shutterstock) - Portal EdiCase

Alimentar-se corretamente é um dos principais pilares para manter o corpo saudável e melhorar a qualidade de vida. No entanto, se você faz parte do grupo que adora comer uma guloseima, essa tarefa pode não ser tão simples, mas a boa notícia é que a reeducação alimentar pode te ajudar. Baseada no princípio de que é preciso modificar comportamentos ruins com relação às comidas consumidas, a reeducação alimentar serve para auxiliar no tratamento de doenças, para emagrecer e, ainda, manter a saúde. Isso porque a prática é o caminho para uma alimentação mais balanceada, colorida e variada, respeitando o corpo e sem promessas milagrosas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para fazê-la, é necessário ter disposição e disciplina, pois ela segue um caminho diferente das dietas convencionais e restritivas. Considerando isso, selecionamos 8 dicas simples e importantes que podem te ajudar. Confira!

1. Não pule nenhuma refeição Se você está pensando em pular as refeições acreditando que vai emagrecer mais rápido, saiba que essa é uma péssima estratégia. Na verdade, o efeito é o contrário. Ao pular as refeições, o organismo entende que você está passando fome e o seu metabolismo fica mais lento, consequentemente, estoca mais gordura. Além disso, fazer jejum por muito tempo pode aumentar a produção de insulina no organismo, causando hipoglicemia (falta de açúcar no sangue), fraqueza e mal-estar. “Quando ficamos um longo período sem comer, sentimos mais fome e nosso organismo armazena mais calorias do que quando consumimos de forma fracionada”, ressalta Flávia da Silva Santos, professora de Nutrição da Anhanguera. 2. Tome café da manhã O café da manhã é uma das refeições mais importantes do dia. Afinal, após ficar horas sem comer, o corpo precisa repor as energias logo que acorda. Nesse sentido, comer pela manhã é uma grande estratégia, pois faz com que o organismo volte a funcionar corretamente, regularizando a produção de hormônios e a energia para o resto do dia. “Fornecer energia ao nosso corpo logo que acordamos é dar a ele a mensagem de que o metabolismo pode dar o melhor de si, porque a energia está chegando”, explica Pérola Ribaldo, nutricionista mestre em clínica médica. 3. Inclua as frutas nas refeições As frutas são ricas em fibras solúveis e insolúveis, que desempenham um papel importante na saúde intestinal e no bom funcionamento geral do corpo. Mas, claro, para aproveitar os seus benefícios, é importante consumi-las associadas a uma alimentação equilibrada. “A maior parte das cores da alimentação vem das frutas, que oferecem vitaminas e minerais não fabricados pelo organismo, mas que são essenciais à nutrição adequada e ao bom funcionamento do corpo”, explica a nutricionista Gabriela Marcelino.

4. Monte um prato colorido Ter uma alimentação colorida pode parecer complicado ou, até mesmo, caro, mas isso não precisa ser um empecilho no seu caminho. Segundo a nutricionista Helouse Odebrecht, basta colocar ao menos 4 cores no prato para ter uma refeição mais saudável e rica em nutrientes. “O indicado é o consumo de três a cinco frutas ao longo do dia, além de verduras e legumes no almoço e jantar”, recomenda a especialista. 5. Coma a cada três horas Fracionar a alimentação ajuda a controlar a fome ao longo do dia, assim você não precisa pular nenhuma refeição e ainda mantém a saciedade do corpo, o que favorece o processo de emagrecimento e evita exageros. “Quem adota uma dieta fracionada, com refeições de 3 em 3 horas, começando o dia com um bom café da manhã, pode eliminar até 5 kg em 1 mês”, incentiva Pérola Ribaldo. Alimentos ricos em gordura devem ser evitados para manter a saúde do corpo (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

6. Evite alimentos calóricos De acordo com a nutricionista Alice Amaral, alimentos enlatados, processados, ricos em sódio, açúcares e farinhas refinadas devem ser definitivamente excluídos da dieta, pois podem provocar o aumento da pressão arterial e o acúmulo de tecido adiposo. “Alimentos que contêm glúten são os campeões nessa questão. Por retardar a digestão, causam flatulência e distensão abdominal, além de impedir a correta absorção dos nutrientes essenciais ao bom funcionamento orgânico”, conta a profissional. 7. Mastigue bem Na correria do dia a dia é comum comermos com pressa para voltar à rotina, mas se alimentar devagar é extremamente importante. Isso porque, durante a mastigação, a boca inicia o processo de digestão, facilitando a degradação mecânica dos alimentos, assim, reduzindo-os ao tamanho adequado para serem deglutidos.