5 erros que você deve evitar ao criar uma empresa

Repleta de desafios que muitas vezes podem desencorajar quem tem vontade de ter seu próprio negócio: assim é a jornada de empreender. Durante o primeiro quadrimestre do ano, mais de 736 mil empresas foram fechadas no país, incluindo companhias de micro, pequeno, médio e grande porte, segundo uma pesquisa feita pelo Mapa de Empresas e divulgada pelo Governo Federal.

Já de acordo com dados do IBGE, 48% das empresas abertas no Brasil fecham nos três primeiros anos, e o principal motivo para isso é a falta de gestão. Então, surge a pergunta: como começar seu negócio próprio com o pé direito e ter bons resultados nos primeiros passos da jornada empreendedora?

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Primeiro, é preciso entender que erros fazem parte do processo, mas atenção e dedicação para saná-los também se fazem fundamentais. Matheus Marcondes, especialista em negócios e CEO da Smile University, elenca os 5 maiores erros cometidos por empreendedores no começo de suas trajetórias. Confira!