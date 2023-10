3 receitas incríveis com couve-flor para o jantar

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Depois, adicione a couve-flor e cozinhe até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Unte uma forma com margarina e disponha a couve-flor . Acrescente o requeijão, espalhe bem e reserve. Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Após, despeje a mistura sobre a couve-flor, cubra com muçarela, polvilhe com queijo ralado e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Desligue o forno e sirva em seguida.

Pensando nisso, separamos 3 receitas irresistíveis com couve-flor para você fazer em casa e aumentar a quantidade de nutrientes do seu prato. Confira!

Purê de couve-flor

Ingredientes

Floretes de 1 couve-flor cozida

1 xícara de chá de água

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

descascada e picada 1 dente de alho descascado e amassado

1/2 colher de chá de sal

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a couve-flor e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Em seguida, adicione o purê reservado e o sal, misture bem e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Suflê de couve-flor (Imagem: MShev | Shutterstock)

Suflê de couve-flor

Ingredientes

Floretes de 1 couve-flor

3 ovos (claras e gemas separadas)

50 g de queijo ralado

500 ml de leite

1 colher de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

Sal a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, adicione a couve-flor e cozinhe até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar, pique a couve-flor e reserve. Em outra panela, coloque o leite, a farinha de trigo, o sal e a manteiga e misture bem. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o molho engrossar. Desligue o fogo e reserve.

Em um recipiente, coloque a couve-flor, as gemas, o queijo ralado e o molho branco e misture bem. Em outro recipiente, bata as claras em neve e junte delicadamente à mistura com a couve-flor. Reserve. Unte uma forma com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha o suflê sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.