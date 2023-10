Sensação de joelho frouxo: saiba as causas e como tratar

Sensação de joelho frouxo, impressão de que ele saiu do lugar ou parou de funcionar. Geralmente é assim que as pessoas descrevem a instabilidade nos ligamentos do joelho. Esse é um problema bem comum. No entanto, como a estabilidade é rapidamente recuperada, poucos dão a devida atenção à situação, que pode ser sinal de problemas sérios.

“Esses ligamentos são os responsáveis por manter a estabilidade entre o fêmur e tíbia e também da patela, osso localizado na frente do joelho, além de auxiliarem na movimentação adequada da região, ou seja, na correta biomecânica. Logo, quando essas estruturas estão prejudicadas, o joelho perde estabilidade”, explica o Dr. Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

Causas da instabilidade nos joelhos

O médico explica que a instabilidade do joelho raramente é uma situação isolada, sendo causada por condições graves que afetam a região. “Entre as causas mais comuns da instabilidade do joelho estão as lesões do menisco e do ligamento cruzado anterior, que são recorrentes em praticantes de atividade física”, afirma.