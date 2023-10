6 dicas para crescer profissionalmente

O ambiente de trabalho pode despertar diversos sentimentos, sejam eles positivos, como o de realização, ou a insatisfação devido à pouca mobilidade e a desvalorização. Em muitos casos, os profissionais continuam no emprego por medo de se recolocar no mercado ou por uma zona de conforto.

Uma pesquisa recente realizada pelo LinkedIn, constatou que 60% dos profissionais estão insatisfeitos com o emprego atual, enquanto 20% estão ativamente buscando uma nova oportunidade de trabalho. Esse estudo ouviu a opinião de 23 mil pessoas em 16 países, incluindo o Brasil, e revelou como o clima de insatisfação é presente nas empresas.

A capacidade de se adaptar a novas situações e mudanças é cada vez mais valorizada no mundo corporativo. Dessa forma, o trabalhador deve apresentar flexibilidade ao lidar com mudanças na empresa, novas diretrizes ou reestruturações.

Cultivar um bom relacionamento com colegas e superiores é essencial. O networking dentro e fora da empresa pode ser fundamental em uma carreira. “Construa relacionamentos profissionais sólidos, seja colaborativo e esteja aberto a ouvir e aprender com seus colegas e superiores”, reforça Lya.

A proatividade é outra atitude fundamental para demonstrar responsabilidades e que você pode oferecer soluções para os problemas que surgirem. “Mostre-se comprometido com a empresa e suas metas, buscando sempre formas de agregar valor e melhorar processos”, aconselha.

Na visão de Lya, é fundamental manter-se atualizado em relação às tendências e avanços do seu setor. Invista em cursos, workshops e mentorias que possam aprimorar suas habilidades e conhecimentos.

Com mais de 14 anos de experiência na área de treinamento e desenvolvimento da equipe comercial e líderes, a especialista acredita que existem seis passos fundamentais que podem auxiliar no processo de autodescoberta, ousadia e busca por reconhecimento. Confira quais são eles!

5. Mantenha um desempenho consistente

A constância é algo essencial nos processos dentro de uma empresa. Continue respeitando os prazos, alcançando as metas e tentando apresentar a excelência em suas tarefas. “Mostre comprometimento com a qualidade do seu trabalho e busque constantemente o aprimoramento profissional”.

6. Esteja atento aos sinais de alerta

Mudanças bruscas no clima organizacional, falta de reconhecimento ou feedback negativo podem ser indicativos que você precisa agir. É essencial que o profissional mantenha a proatividade para lidar com essas situações, buscando soluções e melhorias.

Por Henrique Souza