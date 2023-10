10 dicas para preparar vitaminas e melhorar o ganho de massa muscular

Nesse sentido, o consumo de vitaminas caseiras, preparadas com os ingredientes certos, auxilia no ganho de músculos, pois fornece ao corpo os nutrientes necessários para o desenvolvimento e a recuperação muscular eficazes. Por isso, a seguir, confira como fazer essas bebidas de maneira saudável e equilibrada!

A aveia é um cereal rico em fibras, cálcio, ferro, vitaminas, proteínas e carboidratos. De acordo com a nutricionista Daniela Medeiros, esse cereal é fundamental para uma alimentação saudável. “A aveia tem carboidratos de absorção lenta, que dão a sensação de saciedade por mais tempo, auxiliando no emagrecimento”, reforça.

Espinafre e couve são ricos nutrientes que promovem o crescimento e a recuperação muscular após os exercícios. Além disso, esses vegetais contêm antioxidantes, como a vitamina C e os carotenoides, que ajudam a proteger as células contra danos causados pelos radicais livres, o que pode ser especialmente importante durante o processo de treinamento intenso.

Coloque na vitamina ingredientes como iogurte e leite. Isso porque a proteína, presente nesses ingredientes, é essencial para o funcionamento do corpo humano, pois ajuda na construção da pele, dos músculos, dos ossos e de outros tecidos. Além disso, também auxilia no processo de emagrecimento, visto que possui lenta digestão e aumenta a sensação de saciedade.

6. Experimente whey protein

O principal benefício do whey protein – suplemento extraído do soro do leite – é a ação na construção da massa muscular, que funciona de forma mais rápida do que outros suplementos. “Além disso, o whey melhora o sistema imune; é rico em aminoácidos essenciais; possui absorção rápida; possui alto valor biológico, ou seja, é um suplemento completo de proteínas necessárias ao organismo; contém proteínas concentradas, livre de gorduras e com pouco carboidrato; e contribui para a manutenção e crescimento muscular”, defende a nutricionista Nathalia Sales.

7. Mantenha a hidratação

Use a água como base da vitamina. Ela compõe uma grande parte das células do corpo. Logo, manter-se adequadamente hidratado é fundamental para o funcionamento eficaz das células, incluindo as musculares. Isso é especialmente importante durante atividades físicas intensas, como treinos para ganho de massa muscular.

8. Modere o uso de açúcar ou adoçante

Se desejar adoçar a vitamina, não é prejudicial usar o açúcar ou o adoçante com moderação. “A chave está em encontrar um equilíbrio e adotar uma abordagem consciente em relação ao consumo de açúcar e adoçantes. Ao reduzir a quantidade de açúcar e fazer escolhas conscientes de adoçantes, é possível desfrutar de uma alimentação mais saudável sem comprometer totalmente o prazer de saborear alimentos doces”, indica a nutróloga Dra. Letícia Lucas.