Veja o que é psicose e os principais sintomas dessa condição

A psicose pode estar presente em diferentes transtornos, como esquizofrenia e bipolaridade. “A principal característica da psicose, e a que a define, é quando uma pessoa quebra com a realidade, ou seja, ela sai da realidade compartilhada por todos nós em um nível de convicção que não pode ser convencida do contrário”, explica a Dra. Erica Maia, psiquiatra e gerente de saúde mental da Conexa, ecossistema integral de saúde digital. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a síndrome psicótica afeta cerca de 60 milhões de pessoas ao redor do mundo. Além disso, o mesmo estudo aponta que 71% desses indivíduos não têm acesso a serviços de saúde mental, sendo a grande maioria deles moradores de países de baixa renda. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Sintomas psicóticos A fuga da realidade é considerada o principal sintoma psicótico. Contudo, a Dra. Erica Maia comenta que o paciente pode apresentar delírios, sentimento de perseguição e alucinações visuais (ver coisas), auditivas (ouvir coisas) e corporais (sentir coisas diferentes no tato, no paladar e no olfato).

Conforme relata Miria Ribeiro, psicóloga, terapeuta familiar e palestrante, a síndrome também pode apresentar outros sinais, como pensamentos desorganizados e agressividade. Causas da psicose A psicose pode ser ocasionada por diferentes fatores, divididos entre primários e secundários. O Dr. Luiz Rigonatti, psiquiatra da Mental Clean, esclarece que os fatores primários são decorrentes de doenças mentais preexistentes, como esquizofrenia, depressão e transtornos de humor. Os agentes secundários são posteriores ao uso de substâncias ilícitas ou lícitas, como álcool e medicamentos. A Dra. Erica Maia apenas ressalta que, diante de todas as causas, “para que seja possível o surgimento da síndrome psicótica, é necessário haver uma predisposição genética e um fator estressor como gatilho”. A síndrome psicótica pode ser fruto da demência, do autismo, de lesões cerebrais traumáticas e de infecções do sistema nervoso central (Imagem: Yurchanka Siarhei | Shutterstock) Relação entre psicose e doenças físicas e neurológicas A psicose também pode estar relacionada a algumas doenças físicas e neurológicas. De acordo com a Dra. Erica Maia, essas enfermidades são lúpus, problemas de tireoide, Alzheimer e Parkinson. Ainda, a psicóloga Miria Ribeiro acrescenta que a síndrome psicótica pode ser fruto da demência, do autismo, de lesões cerebrais traumáticas e de infecções do sistema nervoso central. Consequências da psicose Além de acarretar consequências para o bem-estar mental, a psicose também pode afetar a vida pessoal, profissional e acadêmica dos pacientes. Miria Ribeiro alerta que a síndrome psicótica pode levar a um isolamento devido ao estigma social, assim como dificuldades em manter relacionamentos saudáveis.

“Na esfera profissional, a psicose, muitas vezes, resulta em alterações no comportamento, produtividade reduzida e dificuldades de interação no ambiente de trabalho. No âmbito acadêmico, os sintomas psicóticos podem interferir na concentração e no desempenho, resultando em dificuldades de aprendizado”, complementa a psicóloga. Formas de diagnóstico Como a psicose pode estar presente em diferentes transtornos, o diagnóstico é realizado por etapas. Em um primeiro momento, há uma avaliação clínica, “que envolve a análise dos sintomas relatados pelo paciente, observação do seu comportamento e, frequentemente, a aplicação de escalas de avaliações específicas”, explica a psicóloga Miria Ribeiro. Em seguida, segundo a psiquiatra Erica Maia, pode ser necessário realizar exames de sangue e/ou imagem. Tratamentos indicados O tratamento para a psicose envolve diferentes abordagens. Todavia, os pacientes psicóticos “devem ser tratados com medicamentos próprios para isso, chamados antipsicóticos. Dependendo do caso, pode ser necessário o uso de mais de um tipo de medicamento”, revela a Dra. Erica Maia.

Ademais, Miria Ribeiro comenta que a psicoterapia de linha cognitivo-comportamental também é uma grande aliada. Isso porque ela pode ajudar o paciente a lidar com os sintomas, bem como melhorar a compreensão da doença e desenvolver estratégias de enfrentamento. No entanto, “a abordagem terapêutica específica varia dependendo da causa subjacente da psicose e das necessidades individuais do paciente”, ressalta a psicóloga. Dormir bem ajuda a manter a saúde mental (Imagem: Damir Khabirov | Shutterstock) Importância dos hábitos saudáveis Os hábitos saudáveis são fundamentais para lidar com o transtorno. Logo, Miria Ribeiro aconselha que todos mantenham uma rotina regular de sono, sigam uma dieta balanceada e façam exercícios físicos regularmente, pois essas ações ajudam a estabilizar o humor. A psicóloga também sugere evitar a ingestão de álcool e substâncias ilícitas.