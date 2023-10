Veja como criar um espaço perfeito para o café

Um quesito importante na hora de planejar qualquer cantinho da casa é entender o uso da família, as necessidades de cada um e, claro, saber as características do ambiente. Portanto, não tenha medo de identificar qual é o tipo de café que você e a sua família gostam. Além disso, tenha claro qual lugar da casa irá comportar os acessórios do café. Mais do que uma bancada de apoio para a cafeteira, vale pensar, por exemplo, numa gaveta próxima para organizar colheres, guardanapos e outros itens.

Segundo dados da consultoria Euromonitor Internacional, os brasileiros consomem, em média, duas xícaras de café por dia, fazendo com que a bebida participe ativamente da rotina das famílias, desde o café da manhã até o fim da noite, após as refeições.

Tipos de café e ambientação

Há os cafés coados, com a ajuda de filtros, as versões em cápsulas, prensa francesa, moka ou máquinas de expresso que moem e extraem o café. Entre tantas possibilidades que revelam a cultura dos países pela forma de preparo ou a origem do grão, cada alternativa requer um tipo de equipamento e, consequentemente, apresenta um modo de preparo diferente.

No quesito espaço disponível, existem as casas mais generosas, em que não faltam ambientes para receber o cantinho do café, mas também podemos pensar nos apartamentos pequenos, que podem abrigar alternativas criativas para servir a bebida. Só após definir o espaço e as suas prioridades é que podemos começar a montar um ambiente.

Ambiente para favorecer as relações

Atualmente, o café acaba desempenhando mais do que a função nutritiva. Hoje, se tornou um bom motivo para bate-papos e eventos sociais. O dia a dia do brasileiro, por exemplo, é marcado por encontros com amigos para tomar café ou, até mesmo, aquela pequena pausa, no meio do dia intenso de trabalho, para descontrair um pouco perto da máquina.

Por isso, retornando ao ambiente da casa, sabemos que o cantinho dedicado à bebida deve estar, de alguma forma, ligado à área social ou ao ambiente responsável pelas recepções da família, como sala de estar, jantar, copa e até cozinha.

A área do café pode ser criada em cima de um móvel ou em uma bancada (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Escolha do móvel adequado

A área do café pode ser criada tanto em cima de um mobiliário ou de uma bancada, por exemplo, ou pode ganhar uma peça exclusiva para a bebida e os acessórios, como um aparador ou carrinho de chá. A última opção é ótima para espaços pequenos e, por conter rodinhas, na maioria das vezes, pode migrar de um lugar para o outro com facilidade. No caso de uma casa mais ampla, planejada do zero, ainda podemos apostar em um espaço mais elaborado, com prateleiras ou um móvel com gavetas para guardar os itens usados no preparo.