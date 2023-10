Saiba como cuidar da pele durante o tratamento do câncer de mama

Representado pela cor rosa, o mês de outubro é dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. Durante o tratamento dessa condição, o cuidado com a pele também se faz necessário. “O Outubro Rosa é uma oportunidade não apenas para conscientizar sobre a prevenção e tratamento do câncer de mama, mas também para lembrar dos cuidados necessários com a pele durante o tratamento oncológico”, diz o Dr. Amilton Macedo, dermatologista formado em medicina preventiva.

Dedicar atenção à saúde da pele não é apenas uma questão estética, mas um gesto de carinho e autocuidado essencial para a jornada de recuperação da mulher que enfrenta o câncer de mama. “Cuidar da pele é uma parte essencial da jornada do paciente, contribuindo para o bem-estar geral e a qualidade de vida durante esse período desafiador”, reforça o médico.

Alterações na pele durante o tratamento do câncer

Durante o tratamento oncológico, a pele pode ser afetada por efeitos colaterais e, até mesmo, reações cutâneas adversas. Eles podem ser resultados da radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia ou imunoterapia e exigem atenção e cuidados específicos.