5 lançamentos incríveis no Disney+ em outubro

Em outubro, o Disney+ reserva grandes estreias para os assinantes da plataforma. No mês das crianças, o streaming destaca produções infantojuvenis, como “Mansão Mal-Assombrada”, um filme que mescla fantasia, comédia e aventura com um elenco que inclui LaKeith Stanfield e Tiffany Haddish, e a tão aguardada sequência de “Loki”, que acompanha as aventuras do deus da trapaça no multiverso.

Além desses títulos, também estarão disponíveis “4Ever”, minissérie de comédia estrelada pelos membros da banda “CNCO”, e “Lego Marvel Vingadores: Código Vermelho”, uma produção especial inspirada na versão LEGO da Marvel, que promete conquistar o coração dos fãs de heróis e blocos de montar. A seguir, confira mais informações sobre essas e outras produções!

1. Mansão Mal-Assombrada (04/10)