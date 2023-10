5 benefícios do café para quem pratica atividade física

Por isso, listamos os 5 principais benefícios do consumo de café para a atividade física. Confira!

“Além da popularidade nas casas brasileiras, o café também é popular no âmbito científico, e são muitas as pesquisas que atestam os benefícios da bebida para a saúde”, comenta Juliana Wood, nutricionista da Sami, operadora de saúde.

O café é uma das paixões dos brasileiros. Segundo dados da Organização Internacional do Café (OIC), o país é o segundo maior consumidor da bebida no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Mesmo com a preferência, poucos sabem que a cafeína oferece diversos benefícios para a prática de exercícios físicos, principalmente quando consumida antes do treino. Inclusive, é um verdadeiro estimulante natural para o corpo.

1. Aumenta o desempenho físico

A cafeína é um estimulante para o sistema nervoso central (aumentando o estado de alerta). Por isso, muitas pessoas consomem o café para se manterem dispostas. Isso acontece porque, apesar do efeito temporário, a substância faz as pessoas se sentirem com mais energia, consequentemente, aumentando o desempenho para atividades físicas.

2. Queima gordura

De acordo com a nutricionista, o café é um dos poucos alimentos naturais que auxiliam na queima de calorias. Isso porque ele acelera o metabolismo e aumenta os níveis de adrenalina no sangue, melhorando a performance durante os exercícios físicos, como indica um estudo publicado pelo International Journal of Sports Nutrition, que revelou que a ingestão de apenas 3 miligramas da bebida já impacta positivamente o desempenho de atletas.

3. Possui efeito antioxidante

O café é uma importante fonte de antioxidante e contém uma série de nutrientes, como vitaminas B2, B3 e B5, magnésio e potássio, fundamentais para o funcionamento do organismo. Isso porque eles ajudam a combater os radicais livres que prejudicam o equilíbrio celular, causando estresse oxidativo, que está relacionado ao envelhecimento e desenvolvimento de doenças. “As propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias [do café] melhoram a circulação sanguínea e ajudam a prevenir doenças cardiovasculares”, comenta a nutricionista Juliana Wood.

Cafeína ajuda a aumentar a restauração muscular (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

4. Favorece a recuperação muscular

Alguns estudos sugerem que a cafeína atua como um importante agente para a recuperação muscular, pois facilita a ressíntese de glicogênio muscular (restauração de estoque de glicogênio), reduzindo a dor, aumentando a resistência e evitando a fadiga.

5. Melhora o foco e a concentração

Praticar exercícios físicos exige muito foco e concentração, afinal é preciso executar os movimentos com precisão para que eles gerem resultados. Nesse sentido, a cafeína é uma excelente aliada, pois estimula as funções mentais e cognitivas, o que pode ser extremamente útil para pessoas que precisam estar alerta durante as tarefas.