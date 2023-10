Veja como diferentes identidades nos moldam

Você já se perguntou como é possível dialogar com as diferentes partes de si? Sim, tenho o hábito de fazer reuniões periódicas com os meus “eus”. Aprendi a identificar e nomear os diversos aspectos da minha personalidade: os “eus” primários, os “eus” secundários, os “eus” terciários e os “invasores”. Cada um deles tem função, motivação e expressão próprias.

“Eus” primários

Os “eus” primários nos conectam com as nossas necessidades básicas, como alimentação, segurança, saúde e prazer. Eles são a nossa dimensão animal, que busca a sobrevivência e a satisfação. São impulsivos, instintivos e, às vezes, irracionais. Podem nos levar a agir de forma egoísta, precipitada ou irresponsável. Por isso, é importante saber ouvi-los, mas também controlá-los. Sobretudo, quando estão muito agitados ou insatisfeitos.

“Eus” secundários

Os “eus” secundários são aqueles que tentam racionalizar tudo o que acontece, buscando explicações e justificativas para as nossas ações e sentimentos. Eles podem ser úteis em algumas situações, mas também nos atrapalhar quando ignoram ou reprimem as nossas emoções. Por não saberem lidar bem com o que sentimos, preferem esconder ou negar essa dimensão, o que pode gerar frustração e irritação.