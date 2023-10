3 pratos especiais para comemorar o Dia Mundial do Vegetarianismo

Mesmo que você não seja vegetariano, experimente adotar uma dieta do tipo nesta data e descubra maneiras novas de preparar suas refeições. Essa experiência pode inspirar mais pessoas a reduzir a carne no futuro, trazendo benefícios para o meio ambiente, para os animais e até para a saúde – devido aos nutrientes que as dietas vegetarianas balanceadas oferecem.

Charutinhos de repolho

Ingredientes

8 folhas de repolho

1 cenoura ralada

1/2 pimentão verde cortado em cubos

1 colher de sobremesa de azeite de oliva

200 g de tofu picado

Orégano, sal, pimenta-do-reino branca moída e salsinha picada a gosto

Molho

1 colher de sobremesa de azeite

1 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de manjericão

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

400 g de polpa de tomate

Modo de preparo

Leve as folhas de repolho ao fogo baixo, em uma panela com um pouco de água, para que amoleçam a ponto de ser possível enrolá-las. Em um recipiente, junte os demais ingredientes e misture. Divida o recheio em 8 porções. Recheie os charutinhos e enrole-os.

Molho

Em uma panela, refogue a cebola e o alho com o azeite, em fogo médio, até dourarem. Acrescente a polpa de tomate, os temperos, exceto o cheiro-verde, e um pouco de água. Deixe ferver para realçar o gosto. Acerte o sal. Coloque os charutinhos para cozinhar por 15 minutos. Adicione o cheiro-verde antes de retirar do fogo. Sirva a seguir.

Abóbora recheada com quinoa e vegetais assados

Ingredientes

1 abóbora

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de caldo de legumes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura cortada em cubos pequenos

1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 abobrinha cortada em cubos

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica defumada

Sal, salsa e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte uma tampa da abóbora e retire as sementes e as fibras do interior. Pincele a parte interna com azeite de oliva e tempere com sal e pimenta. Coloque-a em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200ºC por cerca de 30-40 minutos, ou até que a abóbora esteja macia. Enquanto a abóbora assa, lave a quinoa em água corrente e cozinhe-a em caldo de legumes conforme as instruções da embalagem. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem dourados.

Adicione a cenoura, o pimentão e a abobrinha à frigideira. Cozinhe até que os vegetais estejam macios, cerca de 10 minutos. Misture a quinoa cozida e os temperos (cominho, páprica, sal e pimenta-do-reino) aos vegetais na frigideira. Mexa bem para incorporar os sabores.

Retire a abóbora do forno e recheie-a com a mistura de quinoa e vegetais. Volte a abóbora recheada ao forno por mais 15-20 minutos, ou até que o topo esteja dourado. Retire a abóbora do forno e decore com salsa fresca. Sirva quente.

Moqueca

Ingredientes

3 bananas -da-terra cortadas em rodelas

-da-terra cortadas em rodelas 2 tomates frescos picados

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

100 ml de molho de tomate

1 pimentão verde picado

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de gengibre fresco ralado

Salsa picada, cebolinha picada, coentro picado, azeite de dendê, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela com o azeite de dendê em fogo médio, doure o alho, a cebola, o pimentão e o gengibre ralado. Em seguida, acrescente os tomates, o molho de tomate e o leite de coco. Abaixe um pouco o fogo e deixe cozinhar por aproximadamente 5 minutos. Reserve. Em uma frigideira, frite as bananas no azeite de oliva em fogo médio e salpique sal e pimenta-do-reino. Em seguida, acrescente as bananas à panela. Por último, coloque a salsinha, a cebolinha e o coentro por cima. Sirva em seguida.