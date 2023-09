6 mitos e verdades sobre congelamento de óvulos

Médico esclarece as principais dúvidas sobre o procedimento que visa preservar a fertilidade de mulheres

Para esclarecer informações sobre o assunto, o mestre em medicina reprodutiva Dr. Matheus Roque, diretor do Mater Lab, em São Paulo, explica o que é mito e o que é verdade em relação ao procedimento. Confira!

O congelamento de óvulos é uma técnica de reprodução assistida que vem crescendo ao redor do mundo, se tornando inclusive um benefício trabalhista de algumas empresas. Porém, o assunto ainda é cercado de muitas dúvidas e tabus.

“A partir dos 35 anos, a qualidade dos óvulos vai caindo de maneira mais importante, apresentando menores chances de sucesso quando congelados após os 35 anos comparado a antes dessa idade. Porém, é melhor, por exemplo, que uma mulher tenha óvulos congelados aos 40, do que chegar a uma idade acima disso, precisar fazer um tratamento de fertilização e não ter mais óvulos ou, mesmo que tenha, serão óvulos de menor qualidade”, explica.

2. O procedimento é invasivo

VERDADE. Apesar de ser minimamente invasivo, é bom a paciente ter consciência de que precisará tomar medicações para estimular o amadurecimento de diversos óvulos. Ademais, receberá uma pequena dose de anestesia para realizar a aspiração dos óvulos, que será feita guiada por ultrassom transvaginal, estando a paciente sedada para a realização do procedimento.

3. O congelamento ajuda quem quer adiar a maternidade

VERDADE. O médico explica que o congelamento de óvulos é indicado para preservar a fertilidade de mulheres que não querem ser mães no momento ou estejam passando por tratamentos de saúde que prejudiquem a fertilidade, como tratamentos oncológicos.

“O procedimento não é a garantia de uma gravidez futura. Mas ele visa potencializar as chances de gravidez futura com o próprio material genético, caso essa mulher precise fazer um tratamento de reprodução assistida”, afirma.

4. Os óvulos congelados têm prazo de validade

MITO. Após o congelamento, os óvulos não possuem um prazo de validade. E, mesmo após descongelados, eles permanecem com as mesmas características e qualidade genética do momento em que foram congelados, não trazendo risco à mulher.