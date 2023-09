3 receitas de bolo de cenoura fit

Em um liquidificador, coloque o adoçante e os ovos e bata bem. Adicione o óleo de coco e, aos poucos, a cenoura e bata até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de aveia e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Disponha a massa sobre uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

O bolo de cenoura é uma excelente escolha para acompanhar o café da manhã ou o lanche da tarde, principalmente quando ele é preparado com ingredientes saudáveis. A cenoura, por exemplo, é rica em fibras, potássio e vitamina C e A e, quando acompanhada de componentes como o óleo de coco e a farinha de aveia, aumenta a absorção de nutrientes e ajuda a manter a saciedade.

Bolo de cenoura integral com sementes de chia

Ingredientes

2 cenouras descascadas e picadas

1 xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento químico em pó

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de sementes de chia

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as cenouras, os ovos e o óleo de coco e bata por 5 minutos. Após, adicione o açúcar mascavo e bata novamente para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, o fermento químico e as sementes de chia e misture bem. Despeje a mistura no liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

Bolo de cenoura com nozes (Imagem: Torriphoto | Shutterstock)

Bolo de cenoura com nozes

Ingredientes

350 g de cenoura descascada e picada

250 g de farinha de trigo integral

200 g de adoçante em pó

50 g de nozes picadas

4 ovos

1 xícara de chá de óleo de coco

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as cenouras, o adoçante, o óleo e os ovos e bata por 1 minuto na velocidade máxima. Adicione o fermento químico, a canela e, aos poucos, a farinha de trigo integral e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha a massa sobre uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.