5 formas de usar o WhatsApp Business para melhorar o seu negócio

As micro e pequenas empresas empreendedoras representam cerca de 30% do PIB de acordo com dados do Ministério da Economia. Dos 21 milhões de CNPJs ativos em todo o território nacional, 93,7% são de microempresas ou empresas de pequeno porte, segundo o Mapa de Empresas, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Estima-se ainda que os pequenos negócios geram renda em torno de R$ 420 bilhões por ano. Além disso, de janeiro a abril de 2023, foram mais de 1,3 milhão de novas empresas abertas no Brasil, mostrando todo o potencial e o reconhecimento das pequenas empresas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Essencial para o sucesso no relacionamento com clientes Se o setor quer continuar prosperando e melhorar cada vez mais o relacionamento com os clientes, usar o WhatsApp Business é quase que uma obrigação. Seja para dúvidas recorrentes, vendas, trocas/devoluções ou qualquer outro tipo de necessidade, o aplicativo é, atualmente, o principal meio de comunicação das marcas com seus consumidores.

Também criado pela Meta, holding que detém o modelo convencional do App, além do Instagram e Facebook, o Whatsapp Business é o mais indicado porque possui diversos recursos para atender às necessidades dos empreendedores e seus negócios. Ferramenta alavanca negócios De acordo com Andrea Avedissian, gerente de Marketing da Zippi, fintech que oferece capital de giro semanal para micro e pequenos empreendedores, o aplicativo pode ajudar a alavancar o negócio e melhorar o fluxo de comunicação. “Esse contato mais direto com os clientes permite um atendimento personalizado, com mais humanidade nos processos e, com isso, aumenta a satisfação dos consumidores”, afirma a gerente. Por outro lado, atenção aos detalhes é fundamental. “Claro, é preciso saber dosar a linguagem dessa comunicação, assim como ficar muito atento ao tempo de resposta. A demora excessiva pode ter um retorno muito negativo. É um recurso que sempre vale ser usado, desde que com mínima estrutura e preparo”, explica Andrea. Abaixo, confira 6 dicas de como o aplicativo pode te ajudar no dia a dia dos negócios. 1. Etiquetas para organização de conversas Uma das ferramentas disponíveis no aplicativo são as etiquetas para categorização de mensagens, como “Pagamento Pendente”, “Pedido Novo” etc. Essa é uma forma de organizar as conversas, algo fundamental e que facilitará a gestão das mensagens, além de possibilitar a divisão das responsabilidades de cada um do time. Por exemplo, a Laura fica com as conversas de “Pedidos Novos”, o Gustavo com “Pagamento Pendente” e, assim, se cria um ambiente eficiente e organizado. Manter a etiqueta no WhatsApp é importante para a vida profissional (Imagem: Chonlachai | Shutterstock)

2. Personalize e automatize seu perfil empresarial Deixar seu perfil com a cara da sua empresa, com informações de contato, localização da loja física (caso tenha), site e outras informações vai trazer uma percepção de muito mais profissionalismo aos clientes. Isso também otimiza a experiência dele, que terá tudo aquilo de que precisa a fácil acesso. Quanto mais completo e profissional for o perfil, mais confiança e credibilidade o negócio passará. 3. Responda rapidamente às mensagens dos clientes Evite deixar seus clientes esperando por uma resposta. Isso vai contra o que o atendimento pelo WhatsApp oferece, que é agilidade e praticidade. Você pode recorrer às mensagens automáticas, que, além de serem uma excelente maneira de agilizar os processos, possibilita uma resposta sem você ao menos precisar ter visualizado a conversa. Isso funciona também para o agendamento de mensagens de aviso fora do horário de atendimento do seu negócio. Por exemplo, você pode informar ao cliente este horário quando ele entrar em contato fora do horário de trabalho. Dessa forma, ele não se sentirá ignorado e saberá quando poderá receber um retorno da empresa.