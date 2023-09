Bastardos Inglórios é um dos grandes filmes disponíveis no Globoplay (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures) - Portal EdiCase

O Globoplay é um streaming com uma incrível variedade de filmes em seu catálogo. Com uma seleção que abrange uma ampla gama de gêneros e estilos, a plataforma visa atrair públicos de todas as idades e de todos os gostos cinematográficos. As produções cativam não apenas pelo entretenimento, mas também pela qualidade artística e profundidade nos assuntos apresentados. Além disso, vale destacar que a plataforma não se limita a filmes em língua estrangeira, oferecendo também produções nacionais que celebram a riqueza da cultura brasileira. Por isso, a seguir, confira uma lista com 5 filmes premiados disponíveis no Globoplay! Corra! (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

1. Corra! Em “Corra!”, filme de terror e suspense dirigido por Jordan Peele, somos apresentados a Chris, um jovem negro que vai visitar a família de sua namorada branca, Rose, em uma propriedade isolada. À medida que o fim de semana progride, Chris começa a notar comportamentos estranhos por parte dos empregados da casa e dos convidados da família. Então, ele logo descobre um segredo perturbador envolvendo hipnose e experiências médicas. O filme aborda questões de racismo e preconceito em um contexto de horror psicológico, explorando o medo de Chris e o confronto com a opressão racial. “Corra!” foi muito elogiado pela crítica e se tornou um sucesso, sendo reconhecido por seu impacto cultural e social, além de ser eleito como o melhor roteiro de cinema do século XXI. Que Horas Ela Volta? (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes) 2. Que Horas Ela Volta? “Que Horas Ela Volta?” é um filme brasileiro dirigido por Anna Muylaert. A história gira em torno de Val, uma empregada doméstica dedicada que trabalha há muitos anos para uma família rica em São Paulo. A vida tranquila dela é abalada quando sua filha, Jéssica, vem do Nordeste para prestar vestibular na cidade. A jovem, ao contrário da mãe, não aceita passivamente a hierarquia social e começa a questionar as normas da casa e da sociedade brasileira. O filme explora questões de classe, status e relações complexas entre patrões e empregados, destacando as desigualdades sociais no Brasil. “Que Horas Ela Volta?” recebeu aclamação crítica e se tornou internacionalmente reconhecido por sua abordagem perspicaz e atuações impressionantes. Além disso, a obra recebeu 14 indicações no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, vencendo em 7 categorias. Bastardos Inglórios (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

3. Bastardos Inglórios Dirigido por Quentin Tarantino, “Bastardos Inglórios” é um filme que se passa na Segunda Guerra Mundial. Ele segue um grupo de soldados judeus conhecidos como Bastardos, liderados pelo Tenente Aldo Raine, em sua missão de caçar e assassinar nazistas de alto escalão. Paralelamente, uma jovem judia, Shosanna, planeja uma vingança após sua família ser assassinada por oficiais nazistas. À medida que os planos se entrelaçam, o filme se desenrola como uma narrativa de ação, vingança e justiça. Mais uma vez, Tarantino demonstra seu estilo único com diálogos afiados, cenas intensas e reviravoltas surpreendentes. O filme recebeu oito indicações ao Oscar, destacando-se por sua abordagem criativa e impactante sobre um período histórico crucial. Parasita (Imagem: Reprodução digital | Pandora Filmes)

4. Parasita “Parasita” é um filme sul-coreano dirigido por Bong Joon-ho. Ele retrata a história da família Kim, que se infiltra na vida da rica família Park. Conforme desenvolvem suas artimanhas para ocupar empregos na casa dos Park, uma série de eventos imprevisíveis se desenrola, revelando as complexidades das relações de classe e desencadeando um jogo mortal de enganos. O filme aborda temas de desigualdade social, ganância e busca pelo poder, enquanto mistura gêneros como comédia, drama e suspense. “Parasita” foi aclamado pela crítica e se tornou o primeiro filme de língua não inglesa a vencer o Oscar de Melhor Filme em 2020. Bacurau (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes)