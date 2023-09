4 dicas para evitar doenças no coração

No dia 29 de setembro, celebramos o “Dia Mundial do Coração”, que nos lembra da importância de cuidar desse órgão. O objetivo é nos fazer entender melhor as doenças do coração, visando incentivar a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento delas.

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, as doenças do coração são a causa de cerca de 30% das mortes, o que equivale a aproximadamente 400 mil óbitos por ano. Mesmo se você tiver histórico familiar de problemas cardíacos, ainda é possível tomar medidas para prevenir essas condições, como diz o cardiologista Dr. Roberto Yano.

“Existem, sim, fatores genéticos que podem aumentar a chance de desenvolver doenças cardíacas, mas também existe uma série de outros fatores que podem influenciar esse processo e que podem ser controlados por meio de alguns cuidados simples”, aponta o especialista.