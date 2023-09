Veja como evitar que a dor na lombar se torne crônica

Fazer exercícios físicos regularmente pode diminuir em até 16% o risco de desenvolver dores crônicas nas costas, segundo uma pesquisa finlandesa, publicada no National Library of Medicine, que analisou mais de 36 grandes estudos.

Além disso, o Dr. Antônio Krieger, especialista em cirurgia da coluna, comenta que as atividades da vida moderna desempenham um papel crucial nesse cenário. “Hoje nós nos tornamos mais sedentários. Passamos muitas horas do dia sentados, seja estudando ou trabalhando, o que leva à sobrecarga da coluna lombar. Além disso, o uso excessivo de smartphones piora nossa postura cervical”, afirma.

Persistência da dor nas costas

Conforme a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor (SBED), em geral, a população brasileira que se queixa ou sofre de dor é de cerca de 30%, e não existe uma política de saúde pública que leve em consideração a questão da dor crônica, que dura mais de três meses, mesmo após o tratamento adequado da causa. Isso significa que há uma disfunção no sistema nervoso central que faz com que a dor continue mesmo após a lesão ter sido tratada.

Dor na lombar impacta na qualidade de vida

O especialista ressalta que a dor crônica da coluna pode ter um impacto significativo na qualidade de vida do paciente e afetar as atividades diárias, como trabalhar, dormir e se exercitar. O problema também pode levar a distúrbios do sono, ansiedade, depressão e outras condições capazes de agravar ainda mais o quadro de dor.

“Sentir dor não é normal. Nós somos ensinados e induzidos a suportar e conviver com a dor, mas essa não é a melhor recomendação. Quanto antes buscar o diagnóstico e o tratamento adequado do seu problema, as chances de cura serão maiores e o risco do desenvolvimento de uma dor crônica é menor”, explica o cirurgião.