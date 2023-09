Horóscopo Chinês: confira as previsões para o mês de outubro

Os signos de Madeira, como Tigre, Coelho e Dragão, podem sentir desafios em relação à organização e podem resistir a um caminho já estabelecido. Por isso, concentração, prudência e busca por conselhos são palavras-chave para enfrentar esses desafios. Signos de Fogo, como Serpente e Cavalo, passam por um período de renascimento, transformando o passado em oportunidade para reciclar afetos e objetivos, com perseverança e resistência.

O mês de outubro de 2023 traz uma mudança de energia à medida que o período regido pelo Cão dá lugar ao Javali, em sintonia com o elemento Terra. Isso promove um ambiente propício para organização, planejamento e utilização eficaz dos recursos, especialmente para os signos de Terra, como Boi, Cabra e Cão. Dessa maneira, é aconselhável ter prudência em questões financeiras, assim como buscar sabedoria para tomar decisões sensatas tanto na vida profissional quanto pessoal.

Procure concentrar seus objetivos em um passo de cada vez, evitando as ações impulsivas , já que você não pode lutar contra esta fase mais estável. Aceitar as limitações impostas pela realidade não deve ser algo a se cultivar, mas mesmo assim confie e espere o momento certo para agir.

Seus projetos têm condição de consolidar uma posição melhor reconhecida, principalmente no seu papel dentro da família e na carreira profissional. Assim, cuidar da casa e da família pode trazer força e energia, resultando em mais vitalidade e poder.

Ter paciência é a melhor conduta para aproveitar todas as mudanças positivas que devem se concretizar nesta fase, principalmente quando se trata de resolver questões afetivas .

A seguir, confira o que os astros têm reservado para o seu signo no Horóscopo Chinês!

Coelho

Ter cuidado e prudência traz a você a proteção necessária para superar este período, que exige agir de forma mais organizada. Dessa forma, é possível aproveitar melhor e adquirir conhecimentos para refazer seu trajeto mais adiante.

Os nativos de Dragão devem exercitar a escuta atenta (Imagem: zelena | Shutterstock)

Dragão

Neste momento, em especial ao Dragão, o melhor conselho é ter disposição para consultar as pessoas mais experientes do seu entorno antes de proceder ou tomar qualquer iniciativa. Escutar outras ideias pode ser eficaz nesta trajetória que tem adiante, principalmente no que se refere aos assuntos financeiros.