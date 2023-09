5 dicas para preparar marmitas leves e saudáveis

Com o planejamento certo, você pode fazer refeições deliciosas que contribuem para sua saúde e bem-estar

Quando você planeja suas refeições com antecedência, evita a tentação de fazer escolhas impulsivas, como pedir comida rápida ou recorrer a lanches não saudáveis quando bate a fome. Isso é ainda mais importante se você estiver em um ambiente em que opções não saudáveis são facilmente acessíveis.

Fazer marmitas saudáveis e leves é uma maneira inteligente de comer bem no dia a dia. Às vezes, quando estamos muito ocupados, optamos por comidas rápidas que nem sempre são boas para a saúde. No entanto, ao cozinhar nossas próprias refeições, conseguimos escolher os ingredientes, a quantidade certa e garantir que elas sejam nutritivas. Isso pode, ainda, ser econômico e sustentável.

Frituras geralmente exigem grande quantidade de óleo, o que aumenta significativamente calorias e gordura saturada em um prato. Escolher métodos de cozimento mais saudáveis, como assar, grelhar, cozinhar no vapor ou refogar com uma pequena quantidade de azeite, ajuda a reduzir a ingestão calórica e de gorduras ruins.

Frutas, legumes e vegetais frescos, ricos em fibras, antioxidantes e fitonutrientes, promovem aumento da saúde. Proteínas frescas, como carnes magras e peixes, são fontes de proteína de alta qualidade com menor teor de gordura saturada.

4. Controle as porções

Consumir porções excessivas de alimentos pode levar a um desequilíbrio calórico e a um ganho de peso indesejado ao longo do tempo. Usar recipientes apropriados ajuda a controlar o tamanho das porções e a manter um equilíbrio saudável entre a ingestão de calorias e o gasto calórico. “Recomendamos que os alimentos sejam colocados em um prato para que você tenha noção da quantidade real de cada item”, indica a nutricionista Camila Buitoni.

Por isso, separe os ingredientes individualmente. Assim, quando montar sua marmita, será fácil visualizar o que está colocando em cada pote. Outro ponto positivo é que a prática ajuda a reduzir o desperdício de alimentos, pois você está menos propenso a cozinhar ou servir mais comida do que pode consumir. Isso é benéfico tanto para o meio ambiente quanto para o seu orçamento.

5. Varie as preparações

Mantenha suas marmitas interessantes variando as preparações e os sabores. Experimente diferentes temperos, ervas e especiarias para adicionar sabor sem aumentar a quantidade de sal e açúcar. A variedade permite que você adapte suas refeições ao seu próprio paladar. Você pode ajustar as preparações de acordo com suas preferências pessoais, tornando a alimentação saudável mais prazerosa.