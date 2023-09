5 dicas para fortalecer a saúde do corpo

Frutas cítricas, ricas em vitamina C, são os principais alimentos que auxiliam na imunidade (Imagem: MilanMarkovic78 | Shutterstock) - Portal EdiCase

Uma alimentação saudável desempenha um papel crucial na capacidade de o corpo de combater doenças. Quando o organismo está equilibrado, é menos propenso a apresentar sintomas que poderiam ser evitados com uma dieta balanceada. Pensando nisso, a nutricionista Andreia Camilla Oliveira, que atende pelo GetNinjas, plataforma para contratação de serviços, compartilha algumas dicas e receitas de shots que vão potencializar o sistema de defesa do corpo. Confira! 1. Aposte na vitamina C A nutricionista cita que frutas cítricas, ricas em vitamina C, são os principais alimentos que auxiliam na imunidade e são essenciais para a saúde. "Além de todos os benefícios quanto à imunidade, esses alimentos são antioxidantes, combatem os radicais livres, aumentam a resistência do organismo e impedem infecções virais e bacterianas".

Além da imunidade, a vitamina C é essencial para o funcionamento das células e auxilia na formação dos colágenos tipos I e III, que contribuem com até 90% do colágeno total sintetizado do corpo. “Atua diretamente no combate ao envelhecimento e melhora a cicatrização”, comenta Andréia. Ademais, ela ressalta que não é preciso investir apenas em limão e laranja. Apostar em frutas como acerola, goiaba, caju, kiwi, morango e abacaxi é superpositivo para melhorar os índices de vitamina C do corpo. 2. Consuma mais vegetais Vegetais escuros são ricos em ácido fólico (folato) e vitamina B9. As principais fontes alimentares de ácido fólico são: espinafre, feijão-branco, aspargo, verduras de folhas escuras, couve-de-bruxelas, soja e derivados, laranja, melão, maçã, brócolis, gema de ovo, fígado, peixes, gérmen de trigo, salsinha, beterraba crua e amendoim. “O ácido fólico é responsável por fabricar células sanguíneas e pela produção dos músculos”, afirma a nutricionista, que também explica que esse tipo de nutriente também favorece a cicatrização e ajudam a reduzir o risco de anemia, bem como favorece o controle da pressão alta. 3. Invista no ômega 3 Além de ser anti-inflamatório, o ômega 3 é conhecido como uma “gordura boa” e tem ação antioxidante. Ele é encontrado principalmente nos peixes de água fria, como atum, salmão, sardinha, tainha e bacalhau. A nutricionista comenta que ele é importantíssimo para o coração, pois ajuda a reduzir o risco de infarto e as taxas de triglicerídeos, além de auxiliar na prevenção de batimentos cardíacos ‘desritmados’, melhorando a saúde dos hipertensos. Também é positivo para aliviar dores e inflamações, controlar o apetite, auxiliar no desenvolvimento cerebral dos fetos e na prevenção de depressão pós-parto.

“Além disso, o ácido diminui o risco da arteriosclerose, alivia dores e inflamações, previne pressão alta, controla o apetite, previne a depressão pós-parto, auxilia no desenvolvimento cerebral dos fetos, previne o câncer de próstata e reduz o mau colesterol (LDL)”. O consumo moderado de café pode ter efeitos benéficos para a saúde (Imagem: Goffkein.pro | Shutterstock) 4. Adicione o café na rotina O café é rico em cafeína, vitaminas e minerais como cálcio, fósforo e potássio. O consumo moderado pode ter efeitos benéficos com relação à depressão e à perda da memória a longo prazo, pelo fato de que a cafeína causa regulação da plasticidade sináptica e contribui para o ajuste dos padrões do sono, do estado emocional, da memória e do aprendizado.

Além de suas propriedades antidepressivas, estudos apontam que esse efeito natural é causado pelo estímulo da cafeína no sistema nervoso central. Assim, aumenta a produção de neurotransmissores cerebrais, responsáveis pela sensação de bem-estar, entre eles, noradrenalina, dopamina e serotonina. “A bebida também possui alta concentração de antioxidantes, que combatem inflamações e ajudam a evitar o enrijecimento dos vasos sanguíneos”, acrescenta Andréia. 5. Shots que auxiliam na imunidade Em tempos de cuidados com a saúde, toda ajuda é bem-vinda. Os shots de imunidade, por exemplo, fornecem uma combinação de ingredientes naturais e concentrados visando contribuir com o bom funcionamento do sistema imune. Eles são fonte de nutrientes, vitaminas, minerais e antioxidantes, perfeitos para começar o dia!