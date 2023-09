4 dicas para montar uma lancheira escolar saudável

Quando o jovem participa da formulação do cardápio , as chances de dar certo são grandes. O processo de educação nutricional passa por essa autonomia, e a vontade de a criança de experimentar as opções também aumenta quando ela se envolve nas escolhas.

Como as crianças passam boa parte dos seus dias na escola, optar pelos melhores alimentos para a lancheira não só mantém um estado nutricional adequado, como também fornece a energia necessária para os pequenos. Mas sabemos que, com a correria cotidiana, essa pode ser uma missão desafiadora para pais e responsáveis. Por isso, confira quatro dicas para ajudar!

Essa é a etapa mais densa do lanche, então é preciso escolher as melhores opções para fornecer todos os macronutrientes necessários ao bem-estar e à saúde. Primeiramente, opte por uma boa fonte predominante em carboidrato, como pães, tapioca e wraps.

Depois, escolha uma fonte de proteína: frango, atum, ovos e queijos magros, como o cottage. Para finalizar, selecione uma fonte predominante em gordura boa, como castanhas, amêndoas, pasta de amendoim, lascas de coco e sementes.

Vale aproveitar esse momento para preparar as receitas com os pequenos, estimulando o controle motor e ensinando sobre a importância dos alimentos saudáveis. Sanduíche de queijo, tapioca com patê de frango e requeijão e pãozinho de queijo sem lactose são ideias deliciosas e, normalmente, as crianças adoram.

Por Liz Galvão