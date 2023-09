9 cuidados com os pássaros durante os dias quentes  

As aves possuem um metabolismo acelerado, o que as torna mais suscetíveis ao superaquecimento

É importante tomar cuidado com os pássaros de estimação durante os períodos de calor devido à sensibilidade deles às altas temperaturas. Ao contrário dos mamíferos, as aves têm uma capacidade limitada de dissipar o calor, uma vez que não transpiram como os humanos. Isso as torna particularmente vulneráveis ao estresse térmico e à desidratação.

Além disso, as aves possuem um metabolismo acelerado, o que as torna mais suscetíveis ao superaquecimento. A exposição prolongada ao calor extremo pode resultar em desconforto, exaustão e até mesmo em casos mais graves, como insolação. Por isso, confira algumas dicas para manter o bem-estar do seu pássaro durante os dias mais quentes!

1. Mantenha a água fresca

Deixe sempre água fresca e limpa disponível para o pássaro. Troque a água pelo menos uma vez ao dia.