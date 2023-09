3 receitas deliciosas para intolerantes ao glúten

A intolerância ao glúten afeta mais de 2 milhões de brasileiros, segundo estimativas da Federação Nacional das Associações de Celíacos. E, apesar de ele estar presente em alimentos como trigo, centeio e cevada, ingredientes utilizados em muitas receitas, pode ser facilmente substituído para permitir que essas pessoas aproveitem uma deliciosa refeição sem restrições.

Por isso, selecionamos 3 opções de receitas práticas e livres de glúten para você preparar em casa. Confira!

Pastel frito

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de arroz

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de conhaque

1 gema de ovo

50 ml de água

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de arroz, a manteiga, o conhaque, a gema de ovo e o fermento químico e misture bem. Aos poucos, junte a água e mexa até dar liga à massa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora. Depois, sobre o plástico-filme, abra a massa com a ajuda de um rolo até ficar bem fina. Corte no formato de um círculo, recheie como preferir, dobre ao meio e feche bem as pontas com o auxílio de um garfo. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, frite os pastéis até que dourem e sirva em seguida.