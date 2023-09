Veja como cuidar do cabelo nos dias quentes

Os dias de calor intenso têm um impacto significativo na saúde dos cabelos. O calor excessivo, por exemplo, pode desidratar os fios, retirando a umidade natural que os mantém flexíveis e saudáveis. Além disso, a poluição e o ar-condicionado contribuem para que o aspecto seco e cheio de frizz prevaleça.

“Há ainda um agravante nesses dias, que é a exposição dos raios UVA e UVB, que faz com que os cabelos fiquem mais secos e porosos”, alerta o hair stylist Luigi Moretto, que afirma que o problema pode causar tricoptilose, as conhecidas pontas duplas.

Clima seco danifica os fios

Luigi Moretto explica que a falta de umidade no ar e o clima seco roubam lentamente a água presente na fibra capilar. “Isso, além de desgastar as cutículas e expor o cabelo às agressões do dia a dia, o faz perder a vitalidade celular”, diz o profissional.