Veja como a natação e a hidroginástica ajudam a fortalecer o corpo

Atividades dentro da água podem trabalhar músculos, melhorar a respiração e a postura, aumentar a resistência e te ajudar a perder peso. “Quem pratica atividades aquáticas conquista melhor condicionamento físico e qualidade de vida. Com o tempo, você sente suas pernas e braços mais firmes e percebe que houve um fortalecimento muscular na área do abdome”, conta Mariana Onias, personal trainer.

Dentro da piscina dá até para fazer exercícios localizados para a barriga. “Porém, vale lembrar que ‘perder barriga’ depende também de uma alimentação balanceada e do bom funcionamento do intestino. Caso contrário, não adianta fazer atividades físicas com esse objetivo”, acrescenta a profissional. Mas, antes de iniciar a prática, Mariana Onias ressalta que é ideal pedir a liberação médica para evitar lesões articulares.

Hidroginástica ajuda a definir o corpo

Hidroginástica não é só para idosos e gestantes. Em várias academias existem turmas de todas as idades que fazem exercícios localizados para barriga, glúteo e pernas. “Por meio de exercícios aeróbicos feitos na água, podemos fazer um treino planejado para qualquer parte do corpo”, explica Mariana Onias.