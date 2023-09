6 profissões ideais para os nativos de Libra

Os librianos são pessoas diplomáticas, justiceiras, pacíficas e sociáveis. Conversam com todos e têm uma boa relação social nos espaços que frequentam. Isso porque Libra é o segundo representante da tríade de Ar e sua missão é se relacionar.

“É o signo que rege os relacionamentos, o equilíbrio, a balança, o dar e o receber, a justiça e a beleza”, esclarece a astróloga Thaís Mariano. Sendo assim, as profissões que mais se alinham com esse signo são:

Esteticista; Perfumista, terapeuta floral e aromaterapeuta; Advogado; Internacionalista e diplomata; Decorador e arquiteto; Terapeuta de casal; Conciliador de pessoas.

De acordo com Thaís Mariano, essas profissões ajudam os librianos, assim como aqueles que têm Libra ou Vênus presentes no Mapa Astral, a equilibrar o excesso de energia e a utilizar as habilidades de forma produtiva e construtiva.