6 dicas para proteger a audição

Todos os dias, você é exposto a sons que se qualificam como ruído. Mesmo que você não perceba, ele está presente na escola, no trabalho, no trânsito e até mesmo nos momentos de lazer. Eles são considerados ruídos quando representam perturbações indesejadas no ambiente acústico, interferindo na comunicação, no conforto e no bem-estar das pessoas.

O ouvido é um órgão complexo, cheio de células sensoriais importantes que nos ajudam a ouvir e ajudam o cérebro a interpretar o som. Se as células sensoriais percebem o som como muito alto, elas podem ser danificadas – ou, simplesmente, morrer. O problema é que não há maneira de revivê-las. Consequentemente, isso pode resultar em danos auditivos permanentes.

Portanto, é importante proteger os ouvidos dos ruídos muito altos e se manter em ambientes em que os níveis de som são confortáveis, como em uma conversa normal de cerca de 60 dB.