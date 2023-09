3 receitas práticas com creme de leite

Considerado um ingrediente que faz diferença nas receitas, o creme de leite é utilizado tanto em pratos doces quanto salgados. Adicionando cremosidade e um tom a mais de sabor à comida, ele é um daqueles elementos que não podem faltar na despensa, pois combina com os mais variados tipos de pratos. Por isso, separamos 3 receitas simples e práticas com creme de leite para você fazer em casa e se deliciar. Confira!

Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Adicione uma parte da massa na assadeira, faça uma camada de recheio, cubra com o queijo muçarela e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire a torta do forno, espere esfriar e sirva em seguida.

Musse de morango

Ingredientes

75 g de gelatina de morango

500 g de creme de leite sem soro

4 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo

Em um recipiente, prepare as gelatinas conforme indicado na embalagem. Acrescente o açúcar e misture até dissolver. Em seguida, em um liquidificador, coloque o creme de leite e bata por 2 minutos. Enquanto o creme de leite está batendo, adicione a gelatina e bata até incorporar. Transfira a mistura para um recipiente e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.