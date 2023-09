Veja como a “Síndrome de Boazinha” pode impactar a autoestima

Consegui dizer não. Não, não posso. Pela primeira vez. Aos 51. Demorou, eu sei. Mas falei. Com consciência. Pensei, ponderei e percebi que não poderia aceitar aquela proposta de trabalho – o prazo era curto demais e a relação não estava sendo construída com respeito.

Saber dizer não é preservar o tempo de qualidade

A Síndrome da Boazinha é bolo de festa com camadas. Cada “sim” pertence a uma fatia diferente, na qual sobra insegurança e falta amor-próprio. Sufoca. Afoga. Apaga. Receber a faixa de boazinha me levou a conhecer meus limites. Da dor. Da saturação. Da solidão. A gente quer ficar ao lado, mas só consegue se manter embaixo do outro.

Quero que isso acabe aqui. Em mim. Não há prêmios para a boazinha. Quero poder ter meu espaço preservado. Ter tempo para conversar com minha filha. Assistir a uma série com meu filho. Não quero mais engolir sapos de gente que mal conheço. Só vou me desdobrar ou me apequenar em espaços estreitos se isso for realmente necessário e apenas onde exista amor.

Ame e respeite suas vontades (Imagem: Ya_blue_ko | Shutterstock)

Reserve os “sins” para si

Ser boa não é sobre calar, aceitar, fazer caber onde não é mais possível encaixar nem um único sopro. É sobre se ouvir. É sobre se amar. Porque, com esse amor, vêm o respeito, a admiração, a sabedoria, o equilíbrio, a ponderação. Estou agora aprendendo a construir limites, a partir de quem sou.

Nas minhas cercas, não cabem arames farpados, mas elas ainda assim existem. Não me machucam, mas também não precisam machucar o outro. Quando consegui dizer não, pronunciei também um sim. Em direção a mim. Abracei a menina de 8 anos e garanti que agora ela pode ser quem quiser na brincadeira e na vida. Estamos livres. Livres. Para ser.

Por Ana Holanda – revista Vida Simples