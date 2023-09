Conheça as características do pinscher de origem alemã  

O temperamento vibrante e a aparência única fazem do affenpinscher uma escolha fascinante para amantes de cães

O temperamento do affenpinscher é marcado por uma combinação única de vivacidade, inteligência e determinação. Apesar de seu tamanho , é um cão corajoso e destemido, muitas vezes agindo como se fosse muito maior do que realmente é.

Ele possui características físicas diferentes que o tornam facilmente reconhecível. A pelagem é densa e áspera, e pode apresentar diversas cores, como preto, cinza, prata e marrom. Tem crânio redondo e focinho curto, com olhos escuros e expressivos. Esse cachorro também tem a cauda naturalmente curvada sobre o dorso. Pode medir entre 25 e 30 cm e pesar de 4 a 6 kg.

O affenpinscher é um cão pequeno descendente do pinscher alemão de pelo duro que encanta pela personalidade cativante. A aparência dele é bastante comparada à de um macaco, inclusive, o seu nome significa “cão macaco”.

É conhecido por sua alegria e espírito brincalhão, sendo uma companhia animada e divertida para toda a família. No entanto, sua natureza independente pode tornar o treinamento um desafio, exigindo paciência e consistência por parte do tutor.

O Pinscher alemão possui uma natureza teimosa e social (Imagem: katamount | ShutterStock)

Educação e socialização

Quanto à educação, esse cachorro parente do pinscher se beneficia de uma abordagem de treinamento baseada em reforço positivo, consistência e paciência. Devido à sua natureza teimosa, é essencial manter as sessões curtas e envolventes para manter o interesse do cão. Socialização desde cedo é fundamental para ajudar a evitar problemas comportamentais, como timidez ou agressividade.

Em relação à interação com outros animais, ele pode ser territorial e não se dar bem com cães de porte maior. Portanto, a socialização adequada desde filhote é essencial para promover um convívio harmonioso.

Cuidados com a alimentação

O affenpinscher não possui necessidades nutricionais muito diferentes de outras raças de porte pequeno. Nesse sentido, é importante oferecer uma dieta balanceada, com alimentos de alta qualidade e adaptada à idade, nível de atividade e estado de saúde do cão. Por ser propenso à obesidade, é crucial controlar a quantidade de comida e fornecer exercício regular para manter um peso saudável.

Atenção com a saúde desse cão

O affenpinscher é geralmente uma raça robusta, mas como em qualquer cachorro, há algumas preocupações específicas de saúde a considerar. Problemas dentários, como acúmulo de tártaro e perda de dentes, podem ocorrer, sendo importante uma boa higiene bucal. Além disso, a raça pode ser propensa a luxação de patela e problemas oculares, o que ressalta a importância de check-ups veterinários regulares.