3 receitas leves para o jantar

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e refogue até dourar. Em seguida, junte o pimentão e o molho de tomate e refogue por mais 2 minutos. Depois, coloque a cenoura e a batata e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, salpique com a cebolinha e sirva em seguida.

Em uma panela, coloque a batata e a cenoura e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um recipiente, coloque o frango e tempere com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve.

Começar a semana com comidas leves é importante para manter a dieta, principalmente se você exagerou no sábado e no domingo. Uma boa opção para isso são os vegetais, devido à sua composição nutritiva, importante para uma boa alimentação. Considerando isso, separamos 3 receitas saborosas para você preparar em casa e se alimentar melhor. Confira!

Frittata de brócolis

Ingredientes

3 ovos

2 xícaras de chá de floretes de brócolis

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os floretes de brócolis, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até o legume ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve os floretes de brócolis. Em um recipiente, coloque os ovos, o sal e a pimenta-do-reino e bata com a ajuda de um garfo. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o ovo batido e os brócolis, tampe a frigideira, reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos. Sirva em seguida.

Pimentões recheados com lentilha e arroz integral (Imagem: IriGri | Shutterstock)

Pimentões recheados com lentilha e arroz integral

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de lentilha ​

​ 1 1/2 xícara de chá de arroz integral

1 pimentão vermelho

2 pimentões laranjas

2 pimentões amarelos

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Após, descarte a água e lave a lentilha em água corrente. Em uma panela, coloque o grão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve a lentilha. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e o sal e refogue por 2 minutos. Depois, cubra com 7 xícaras de chá de água e cozinhe até a água secar. Desligue o fogo e espere amornar.

Em um recipiente, coloque a lentilha e o arroz e tempere com sal e pimenta-do-reino. Corte a tampa dos pimentões e remova as sementes. Recheie os vegetais com a mistura de arroz e lentilha, disponha-os em uma assadeira de vidro e utilize as tampas dos pimentões para fechá-los. Regue-os com azeite e leve ao forno preaquecido à temperatura média por 30 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.