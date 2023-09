Dia Mundial Sem Carro: 5 dicas para adotar hábitos saudáveis

“A preferência pelo carro para se deslocar é uma realidade muito comum, principalmente em áreas urbanas. Porém, o deslocamento por meio de exercícios físicos como caminhada ou bicicleta traz diversos benefícios, não só para a saúde, mas também em relação a estresse e produtividade no trabalho, pois estão diretamente ligados aos hormônios do prazer”, explica Ana Carolina Matos Correia, profissional de Educação Física da TotalPass.

Em 22 de setembro é celebrado o ‘Dia Mundial Sem Carro’, uma proposta à população para reduzir a utilização do veículo e ajudar o meio ambiente. Além disso, a data também é uma oportunidade para melhorar a qualidade de vida e adotar hábitos saudáveis, uma vez que propõe a utilização de meios de transportes mais sustentáveis, como as bicicletas, fomentando a prática de exercícios físicos.

1. Pratique exercícios físicos

De acordo com o profissional, é importante começar a incorporar caminhadas ou pedaladas na rotina diária. Isso ajudará a fortalecer os músculos, melhorar a resistência cardiovascular e acostumar o organismo com essas formas de locomoção.

“A preparação ajuda a aquecer os músculos e as articulações, aumentando a circulação sanguínea e a flexibilidade. Isso reduz o risco de lesões musculares, distensões e entorses durante o exercício. Um aquecimento apropriado prepara o corpo para um melhor desempenho, aumenta a capacidade dos músculos e do sistema cardiovascular”, explica Ana Carolina Matos Correia.

2. Alimente-se corretamente

Ter uma boa alimentação antes da prática de exercícios é essencial, pois fornece ao corpo os nutrientes e a energia necessários para um bom desempenho físico. “Os carboidratos são uma das principais fontes de energia para o corpo durante o exercício. Além disso, comer antes da atividade ajuda a manter os níveis de glicose no sangue estáveis. Isso é importante para evitar a hipoglicemia, que pode causar fraqueza, tontura e até desmaios”, alerta o profissional.

3. Invista em equipamentos adequados para os exercícios

Existem diferentes modelos de tênis desenvolvidos especificamente para melhorar a experiência do exercício e garantir a segurança e o conforto durante a atividade física. “Seja para a caminhada ou para pedalar, é importante escolher o tênis mais adequado para os diferentes tipos de pisada, pois garantem mais estabilidade para os tornozelos e menor impacto para os joelhos e quadril, prevenindo doenças articulares. Se a preferência for por bicicleta, o uso do capacete é indispensável para a segurança no trânsito”, reforça a especialista.

Dormir bem aumenta a sensação de felicidade e satisfação (Imagem: Vectorium | Shutterstock)

4. Tenha uma boa noite de sono

A prática de exercícios aumenta os níveis de serotonina, endorfina e dopamina no organismo, fazendo com que uma sensação de felicidade e satisfação seja constante no dia a dia. Para quem está focado em mudar de hábitos e movimentar a rotina, o sono é crucial para a realização da atividade, pois auxilia na recuperação e na melhora do condicionamento físico.