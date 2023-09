Confira os destinos deslumbrantes do norte de Alagoas

Conheça as piscinas naturais de Maragogi e as belas praias de águas azuis e verdes da região

O passeio de jeep não pode ser dispensado, fazendo um tour até a ilha da Croa e a praia do Carro quebrado, no município de Barra de Santo Antônio, onde hoje só os pneus do “carro” estão na areia em forma de uma estranha escultura. O lugar tem um pórtico na entrada, com desenho de sol e uma pequena estrutura de bar, bastante rústico, que oferece, além de bebidas e petiscos, a pintura corporal feita com argilas coloridas retiradas das falésias que beiram a praia e que já eram utilizadas pelos indígenas.

A Praia do Sonho verde, a 40 km de Maceió, é um presente para quem passa pela cidade, com um mar transparente de coloração que dá nome ao lugar. Tem uma grande faixa de areia clara e fofa. As águas do mar são calmas, limpas e bem claras, dando a impressão de que é uma grande piscina que não tem fim. Ao longo da praia, os vários coqueiros inclinados dão sombreamento natural. A região está inserida na chamada Costa dos Corais, área de proteção ambiental e de preservação do peixe-boi no Brasil.

O jeep faz parada no mirante, onde o oceano se perde de vista e o cenário é esplêndido para fotos, inclusive em cima do 4×4. Os Beach Clubs viraram moda e estão em diversas praias do estado, e aqui não seria diferente. O Beach Club Anauê é um dos indicados para relaxar no retorno do passeio, com infraestrutura de bangalôs, piscina, bar de praia, restaurante com pratos e petiscos regionais e música ao vivo.

São Miguel dos Milagres

A cidade é bem pequena, mas vale uma parada para um passeio de buggy. O percurso dura em média uma hora e meia, passando pelo Sítio do Coconha, localizado à beira-mar. Este mantém uma casa original da vila de pescadores que existia no local antigamente, onde Sr. José (antigo pescador) e Dona Hilda recepcionam os turistas e contam, com brilho nos olhos, a história de amor deles, a qual já dura 36 anos.

Conheça locais mágicos

O passeio passa ainda pela Igreja Nossa Senhora do Povo, a terceira mais antiga do estado, fundada entre os séculos XVII e XVIII; pelo mirante e pela gruta de São Miguel, de onde brotam águas que dizem ser milagrosas. Após o passeio, aproveite para almoçar e desfrutar da praia no Santo Milagres Beach Club, que oferece bangalôs confortáveis, cadeiras com guarda-sol e serviço, redário, loja, SPA e uma piscina de águas transparentes onde se pode nadar em meio a peixinhos coloridos.

Cidade possui águas cristalinas (Imagem: Brastock | Shutterstock)

Maragogi é o destino mais procurado pelos turistas

O destino é o mais conhecido do estado pelos turistas. As várias piscinas de águas quentes e transparentes formadas na baixa da maré são procuradas por viajantes de todos os locais. Para acessar a área, o transporte é feito em pequenas lanchas e os horários se modificam a cada dia devido à tábua da maré. O período de permanência é de no máximo uma hora, pela preocupação com a preservação dos bancos de corais; tanto que, de tempo em tempo, as piscinas visitadas são modificadas.

A experiência é única, com água totalmente transparente em torno da cintura. O espaço é dividido com pequenos cardumes de peixes coloridos. Guias fotógrafos produzem fotos dignas de capa para qualquer álbum, com câmeras especiais subaquáticas. Para quem quiser vivenciar ainda mais o lugar, é possível fazer mergulho com cilindro ou apenas ver mais de perto os corais utilizando snorkel. A cidade tem uma boa infraestrutura: além das piscinas naturais e das praias, há pequenas fábricas de biscoito e um zoológico como atrativo.