5 receitas de sucos para emagrecer e limpar o organismo

Em um liquidificador, coloque a melancia, as folhas de hortelã, a água e o suco de limão e bata até triturar bem. Distribua o suco em copos individuais, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Os sucos são refrescantes, nutritivos e auxiliam quem deseja eliminar peso de forma saudável. Além disso, podem acompanhar o café da manhã, as principais refeições ou o lanche da tarde. Preparados com frutas, verduras e sementes, eles trazem inúmeros benefícios para o corpo, como eliminar toxinas e queimar gordura. Contudo, é importante lembrar que atividades físicas e hábitos saudáveis são também fundamentais para quem deseja eliminar peso.

Suco anti-inflamatório

Ingredientes

200 ml de água

1 maçã-verde picada

1 colher de sopa de farinha de banana-verde

1 colher de sopa de linhaça

1 colher de sopa de mel

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, a maçã, a farinha de banana-verde, a linhaça e o mel e bata até obter uma mistura homogênea. Distribua o suco em copos individuais, acrescente as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco para queimar gordura abdominal

Ingredientes

1 berinjela descascada e cortada em fatias

2 l de água

Suco de 3 limões

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a berinjela, a água, o suco e as pedras de gelo e bata até triturar bem. Coloque o suco em copos individuais e sirva em seguida.

Suco para eliminar toxinas (Imagem: vanillaechoes | Shutterstock)

Suco para eliminar toxinas

Ingredientes

1 fatia de abacaxi

1 colher de café de raspas de gengibre

1 colher de sopa de hortelã

Suco de 1 limão

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacaxi, as raspas do gengibre, as folhas de hortelã e o suco de limão e bata até triturar bem. Coloque o suco em copos individuais, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco queima-gordura

Ingredientes

4 cenouras sem casca picadas

picadas Suco de 2 limões

1 colher de sopa de linhaça triturada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as cenouras, o suco de limão e a linhaça e bata até triturar bem todos os ingredientes. Coloque o suco em copos individuais, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.