5 pratos leves ricos em proteínas para os dias quentes

Veja como preparar receitas deliciosas e nutritivas para consumir no calor

Em um recipiente, tempere os peitos de frango com sal, pimenta-do-reino e o suco de 1 limão. Depois, aqueça uma frigideira no fogo médio e grelhe os peitos de frango até que estejam completamente cozidos. Em seguida, corte em pedaços. Em uma tigela grande, misture o frango grelhado, abacate , a rúcula e o tomate-cereja. Em um pequeno recipiente, misture o suco de limão restante com o azeite de oliva e, em seguida, regue a salada. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Sirva em seguida.

Ceviche de peixe

Ingredientes

500 g de filé de peixe-branco cortado em cubos

Suco de 4 limões

1 cebola-roxa finamente picada

1 pimentão vermelho cortado em fatias

1/2 xícara de chá de coentro fresco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os cubos de peixe e cubra com o suco de limão. Certifique-se de que o peixe esteja completamente submerso. Deixe marinar na geladeira por cerca de 30 minutos até que o peixe fique opaco. Depois, adicione a cebola-roxa, o pimentão vermelho e o coentro. Misture tudo suavemente e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva imediatamente.

Salada de quinoa com legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

1 pepino picado

1 tomate picado

1 pimentão picado

1 xícara de chá de folhas de rúcula

1/2 xícara de chá de queijo feta picado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, o pepino, o tomate, o pimentão e as folhas de rúcula. Adicione o queijo feta. Em um pequeno recipiente, misture o azeite de oliva e o suco de limão. Regue a salada com o molho. Tempere com sal e pimenta-do-reino e bom apetite!

Salmão grelhado com aspargos (Imagem: Timolina | Shutterstock)

Salmão grelhado com aspargos

Ingredientes

2 filés de salmão

1 maço de aspargo

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

Sal, ervas frescas, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, ervas frescas, pimenta-do-reino e um fio de azeite de oliva. Depois, aqueça uma frigideira em fogo médio e grelhe o salmão até que esteja cozido no centro, cerca de 3-4 minutos de cada lado. Enquanto o salmão grelha, em outra panela em fogo médio, aqueça um pouco de azeite e grelhe os aspargos até que estejam ligeiramente dourados e macios. Sirva o salmão grelhado sobre os aspargos grelhados e o tomate-cereja. Aproveite!

Tofu com legumes grelhados

Ingredientes

350 g de tofu firme

1 abobrinha picada

1 berinjela picada

1 pimentão vermelho picada

1 xícara de chá de floretes de brócolis

2 colheres de sopa de molho de soja

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de gengibre ralado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o tofu com o molho de soja, alho picado e gengibre ralado. Deixei descansar por 10 minutos. Depois, aqueça uma panela em fogo médio e grelhe o tofu até que esteja dourado e firme. Em outra panela, aqueça o azeite e grelhe todos os legumes até que estejam levemente caramelizados e macios. Misture o tofu grelhado com os legumes grelhados em um recipiente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva quente.